Найкрасивіша жінка 2019 року і супермодель Белла Хадід з'явилася у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Белла Хадід є молодою і красивою супермоделлю, яка просто обожнює з'являтися у відвертих вбраннях, що шокують публіку. Кожен такий знімок приносить їй ще більшу популярність, а також залучає нових фанатів, які залишають для красуні безліч компліментів в мережі.

Зробивши ринопластику в 16 років, дівчина кинулася підкорювати подіуми. З тих пір вона працювала з іменитими модельними будинками: Chanel, Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike, Victoria’s Secret.

Красуня знову приступила до співпраці з брендом Calvin Klein. В цей раз Белла Хадід позувала перед камерами у лаконічних чорних комплектах білизни, які дозволили вигідно продемонструвати її підтягнуте тіло. Варто зауважити, що супермодель з'явилася на фотографіях без косметики, ще раз підкреслюючи природну красу.

Знімки з фотосесії з'явилися в мережі Instagram, шанувальники зірки діляться відповідними знімками, залишають свої коментарі і лайкають їх.

Також раніше повідомлялося, що Белла Хадід не стала зраджувати собі і продемонструвала відвертий кадр в мережі Instagram. Белла опублікувала фото, де лежить на ліжку в домашній обстановці. На дівчині абсолютно немає ніякого одягу, тому користувачі мережі змогли розглянути пишні груди і досконалі форми знаменитої красуні.

На її обличчі легкий, майже непомітний макіяж, а волосся стягнуте резинкою на потилиці. Белла заклично дивиться в камеру. Для завершення композиції супермодель використала забавні стікери у вигляді блакитних метеликів, а також яскраво-жовті зірочки.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Як раніше повідомляла Politeka, найкрасивіша модель у світі Белла Хадід похвалилася принадами без одягу.

Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі Белла Хадід подратувала спокусливими формами.