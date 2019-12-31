Самая красивая женщина 2019 года и супермодель Белла Хадид предстала в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, Белла Хадид является молодой и красивой супермоделью, которая просто обожает появляться в откровенных нарядах, шокирующих публику. Каждый такой снимок приносит ей еще большую популярность, а также привлекает новых фанатов, которые оставляют для красотки множество комплиментов в сети.

Сделав ринопластику в 16 лет, девушка бросилась покорять подиумы. С тех пор она работала с именитыми модельными домами: Chanel, Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike, Victoria’s Secret.

Красавица снова приступила к сотрудничеству с брендом Calvin Klein. В этот раз Белла Хадид позировала перед камерами в лаконичных черных комплектах белья, которые позволили выгодно продемонстрировать ее подтянутое тело. Стоит заметить, что супермодель появилась на фотографиях без косметики, еще раз подчеркивая природную красоту.

Снимки из фотосессии появились в сети Instagram, поклонники звезды делятся соответствующими снимками, оставляют свои комментарии и лайкают их.

Также ранее сообщалось, что Белла Хадид не стала изменять себе и продемонстрировала откровенный кадр в сети Instagram. Белла опубликовала фото, где лежит на кровати в домашней обстановке. На девушке совершенно нет никакой одежды, поэтому пользователи сети смогли рассмотреть пышную грудь и совершенные формы знаменитой красавицы.

На ее лице легкий, практически незаметный макияж, а волосы стянуты резинкой на затылке. Белла призывно смотрит в камеру. Для завершения композиции супермодель использовала забавные стикеры в виде голубых бабочек, а также ярко-желтых звездочек.

Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире Белла Хадид похвасталась прелестями без одежды.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире Белла Хадид подразнила соблазнительными формами.