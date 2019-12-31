Відома російська модель Анастасія Квітко, яку вже охрестили "російською Кардяшьян" похвалилася формами у сексуально-відвертій білизні

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина опублікувала в Isntagram.

Так, дівчина позує в екстра-міні білизна рожевого кольору, виставивши напоказ соковиті форми. Як можна помітити, вона відпочиває десь закордоном.

Уточнимо, що шанувальники дівчата не змогли висловити свою думку про апетитних формах кумира. Знімками Квітко поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз пишнотіла модель шокувала відвертими фото.

Анастасія опублікувала пост з двома фото, на яких продемонструвала свою вражаючу постать і запропонувала обрати своїм передплатникам, який ракурс знімка краще.

На першому знімку "російська Кардашьян" повністю виправдала своє звання. Модель позувала біля дзеркала і крупним планом показала свою п'яту точку, яка вже ледь поміщається навіть в кадр.

Вбралася Квітко в обтягуючий костюм зі вставкою із сітки на спині. Тугий наряд моделі тільки підкреслив її феноменальні форми.

А на другому знімку красуня показала не менш вражаючий вигляд спереду. Пишні груди моделі майже звільнилася з полону обтягуючого наряду, єдиною перешкодою став вузлик, який стримував натиск соковитих принад.

Раніше модель у своїх сторіс опублікувала ролик, на якому продемонструвала свою вражаючу постать.

В цей раз до вже звичного купальника додалися панчохи. Все було виконано велику чорну сітку, що підкреслювало засмаглий тон шкіри дівчини.

Хоч Анастасія і прикрила більше, ніж зазвичай, прозора "тканина" все одно не залишила простору для уяви. А природність образу надавали натуральний макіяж і розпущене волосся.