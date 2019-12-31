Известная российская модель Анастасия Квитко, которую уже окрестили "русской Кардяшьян" похвасталась формами в откровенном белье
Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Isntagram.
Так, девушка позирует в экстра-мини белье розового цвета, выставив напоказ сочные формы. Как можно заметить, она отдыхает где-то заграницей.
Уточним, что поклонники девушки не смогли высказать свое мнение об аппетитных формах кумира. Снимками Квитко поделилась в Сторис.
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Как сообщалось ранее, популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.
На этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенными фото.
Анастасия опубликовала пост с двумя фото, на которых продемонстрировала свою впечатляющую фигуру и предложила выбрать своим подписчикам, какой ракурс снимка лучше.
На первом снимке "русская Кардашьян" полностью оправдала свое звание. Модель позировала возле зеркала и крупным планом показала свою пятую точку, которая уже едва помещается даже в кадр.
Облачилась Квитко в обтягивающий костюм со вставкой из сетки на спине. Тугой наряд модели только подчеркнул ее феноменальные формы.
А на втором снимке красавица показала не менее впечатляющий вид спереди. Пышная грудь модели почти освободилась с плена обтягивающего наряда, единственной преградой стал узелок, который сдерживал напор сочных прелестей.
Ранее модель в своих сторис опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свою впечатляющую фигуру.
В этот раз к уже привычному купальнику добавились чулки. Всё было выполнено в крупную чёрную сетку, что подчёркивало загорелый тон кожи девушки.
Хоть Анастасия и прикрыла больше, чем обычно, прозрачная "ткань" всё равно не оставила простора для воображения. А естественность образу придавали натуральный макияж и распущенные волосы.
Напомним, Анастасия Квитко резко обрела популярность после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.
Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.
Также Politeka писала, что Настя Каменских шокировала поклонников нелепым нарядом.