Известная российская модель Анастасия Квитко, которую уже окрестили "русской Кардяшьян" похвасталась формами в откровенном белье

Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Isntagram.

Так, девушка позирует в экстра-мини белье розового цвета, выставив напоказ сочные формы. Как можно заметить, она отдыхает где-то заграницей.

Уточним, что поклонники девушки не смогли высказать свое мнение об аппетитных формах кумира. Снимками Квитко поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

На этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенными фото.

Анастасия опубликовала пост с двумя фото, на которых продемонстрировала свою впечатляющую фигуру и предложила выбрать своим подписчикам, какой ракурс снимка лучше.

На первом снимке "русская Кардашьян" полностью оправдала свое звание. Модель позировала возле зеркала и крупным планом показала свою пятую точку, которая уже едва помещается даже в кадр.

Облачилась Квитко в обтягивающий костюм со вставкой из сетки на спине. Тугой наряд модели только подчеркнул ее феноменальные формы.

А на втором снимке красавица показала не менее впечатляющий вид спереди. Пышная грудь модели почти освободилась с плена обтягивающего наряда, единственной преградой стал узелок, который сдерживал напор сочных прелестей.

Ранее модель в своих сторис опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свою впечатляющую фигуру.

В этот раз к уже привычному купальнику добавились чулки. Всё было выполнено в крупную чёрную сетку, что подчёркивало загорелый тон кожи девушки.

Хоть Анастасия и прикрыла больше, чем обычно, прозрачная "ткань" всё равно не оставила простора для воображения. А естественность образу придавали натуральный макияж и распущенные волосы.