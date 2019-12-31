Знаменита модель Емілі Ратаковськи продовжує приголомшувати новими образами, а також відвертими, а часом надто провокаційними вчинками

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи затребувана модель і актриса, володарка титулу "найбажаніша жінка планети-2014". Вона має незвичайну зовнішність, яка привертає увагу з першого погляду, що не дивно, адже у моделі тече ірландська, польська, німецька і навіть єврейська кров.

Емілі розпочала вдалу кар'єру моделі ще в 14 років, її анітрохи не бентежили зйомки в нижній білизні. Вона неодноразово знімалася оголеною, але і в цьому випадку Емілі абсолютно не соромиться цього. Крім того, вона знімається у кліпах і є власницею бренду Inamorata.

Цього разу на її сторінці в мережі Instagram з'явився спокусливий кадр. Незважаючи на те, що красуня обрала повсякденний білий костюм, який складається з широких штанів і об'ємного гольфу, її образ все ще не позбавлений спокусливої нотки.

Так, на фото Ратаковськи спустила штани вниз, демонструючи, що зовсім не носить білизни. Крім того, користувачі мережі могли помилуватися її тонованим пресом.

На жаль красуня позбавила шанувальників можливості коментувати знімок, адже він з'явився в Stories моделі.

Також раніше повідомлялося, що на сторінці бренду 28-річної Емілі Ратаковськи в Instagram з'явилися знімки з нової фотосесії, для якої вона позувала у відвертому вбранні, стоячи на четвереньках на сходах.