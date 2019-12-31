Знаменитая модель Эмили Ратаковски продолжает ошеломлять новыми образами, а также откровенными, а порой слишком провокационными поступками
Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски востребованная модель и актриса, обладательница титула "самая желанная женщина планеты-2014". Она имеет необычную внешность, которая привлекает внимание с первого взгляда, что неудивительно, ведь у модели течет ирландская, польская, немецкая и даже еврейская кровь.
Эмили начала удачную карьеру модели еще в 14 лет, ее нисколько не смущали съемки в нижнем белье. Она неоднократно снималась обнаженной, но и в этом случае Эмили совершенно не стесняется этого. Кроме того, она снимается в клипах и является владелицей бренда Inamorata.
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В этот раз на ее странице в сети Instagram появился соблазнительный кадр. Несмотря на то, что красавица выбрала повседневный белый костюм, который состоит из широких штанов и объемного гольфа, ее образ все еще не лишен соблазнительной нотки.
Так, на фото Ратаковски приспустила штаны вниз, демонстрируя, что совсем не носит белья. Кроме того, пользователи сети могли полюбоваться ее тонированным прессом.
К сожалению красотка лишила поклонников возможности комментировать снимок, ведь он появился в Stories модели.
Также ранее сообщалось, что странице бренда 28-летней Эмили Ратаковски в Instagram появились снимки из новой фотосессии, для которой она позировала в откровенном наряде, стоя на четвереньках на ступеньках.
Для съемки американская супермодель, актриса и дизайнер выбрала ярко-красный топ без бретелек и облегающую мини-юбку. Образ звезда дополнила сапожками на каблуке.
Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.
Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.