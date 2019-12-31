Наймолодша мільярдерка США Кайлі Дженнер продемонструвала пікантні кадри в компанії

Як повідомляє Politeka.net, Кайлі Дженнер останнім часом, схоже, замахнулася на звання ще однієї ікони стилю. 22-річна красуня то і справа демонструє багато продуманих до дрібниць образів, в яких виглядає ефектно і спокусливо.

Нові знімки красуні з апетитними формами отримують безліч захоплених компліментів від користувачів мережі.

На цей раз вона розбурхала мережа відвертими знімками в компанії своєї кращої подруги. Так зірка опублікувала фотографію, де вона позує зі своєю подругою і моделлю Анастасією Карниколау.

Раніше Кайлі вже показувала знімки в її компанії, тоді красуні поставали перед численними передплатниками в однакових плащах. В цей раз, дівчата підібрали сукні зі зміїним принтом, але різного відтінку. До образів вони вибрали однакові сумки Prada в різних відтінках. Крім того, їх волосся зібране в пучки на потилиці, а на обличчях подібний макіяж в нюдовых тонах.

При цьому рука Кайлі лежить на стегні подруги, а та в свою чергу тримає зірку за талію.

Користувачі мережі залишили безліч коментарів під знімком, а також близько 5 мільйонів лайків.

Також раніше повідомлялося, що красуня Кайлі вирішила показати знімок на якому постала в сукні, вбрання спеціально для Різдва. Для святкового вечора Кайлі Дженнер разом зі своєю дочкою Стормі обрали сукню з однакової смарагдової тканини від Ralph & Russo. Образ телезірки доповнили смарагдове намисто і сережки, а також туфлі в тон.

Сукня має глибокий виріз через який пишні груди красуні ледь не вивалюється з нього. Крім того, вона має високий виріз на стегні, але це абсолютно не турбує зірку. Варто відзначити, що Кайлі не стала одягати білизну під сукню.

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