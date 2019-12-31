Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями
Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на вулиці, пише Politeka.
В цей раз в розділі Сторі Никитюк показала, як проводить передноворічні дні під час відпочинку.
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Так, Леся представила відразу два образи, в яких розважалася днем раніше. При цьому Леся також жартома похвалилася не зовсім вдалим образом на Новий рік. Яскравий макіяж, спортивний костюм і надіта поверх вітровка виробляє досить неоднозначне враження.
Зазначимо, оскільки кадри представлені в розділі Сторі, шанувальники прокоментувати пост не змогли.
Також зірка показала курйозний випадок, що стався під час зйомок «Хто проти блондинок?». Так, артистка вирішила зняти велосипедки з-під червоного міні-сукні. Однак, щось пішло не так і мікрофон, причеплений до її спині, звалився прямо з сукні. При цьому він прослизнув по спині зірки з-під внутрішньої сторони сукні, тому навіть помічник не зміг його сховати.
Леся не розгубилася і посвітила п'ятою точкою з мікрофоном перед блондинками, насмешив тим самим всіх дівчат і співведучою – Андре Тана.
До цього Никитюк вирушила на відпочинок до сім'ї і прикрасила ялинку. Вона розповіла, що в цьому році віддала перевагу живим лісовим красуням, правда, зібраним з гілок. Після в розділі Сторі Леся показала ці самі ялинки в двох варіантах – маленьку й велику.
На основній сторінці в Instagram Никитюк також показала парочку новорічних знімків, на яких продемонструвала, як розважається зі своїм домашнім улюбленцем Рафчиком.
Леся з яскравим макіяжем і зачіскою позувала біля каміна і прикрашеної ялинки. На провідній – рожевий пухнастий затишний светр і чорні джинсові легінси.
Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.
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