Леся представила сразу два образа, в которых развлекалась днем ранее

Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на улице, пишет Politeka.

В этот раз в разделе Стори Никитюк показала, как проводит предновогодние дни во время отдыха.

Так, Леся представила сразу два образа, в которых развлекалась днем ранее. При этом Леся также в шутку похвасталась не совсем удачным образом на Новый год. Яркий макияж, спортивный костюм и надетая поверх ветровка производит довольно неоднозначное впечатление.

Отметим, поскольку кадры представлены в разделе Стори, поклонники прокомментировать пост не смогли.

Также звезда показала курьезный случай, произошедший во время съемок «Кто против блондинок?». Так, артистка решила снять велосипедки из-под красного мини-платья. Однако, что-то пошло не так и микрофон, прицепленный к ее спине, свалился прямо с платья. При этом проскользнул он по спине звезды из-под внутренней стороны платья, поэтому даже помощник не смог его спрятать.

Леся не растерялась и посветила пятой точкой с микрофоном перед блондинками, насмешив тем самым всех девушек и соведущего – Андре Тана.

До этого Никитюк отправилась на отдых к семье и нарядила елку. Она рассказала, что в этом году отдала предпочтение живым лесным красавицам, правда, собранным из веток. После в разделе Стори Леся показала эти самые елочки в двух вариантах – маленькую и большую.

На основной странице в Инстаграм Никитюк также показала парочку новогодних снимков, на которых продемонстрировала, как развлекается со своим домашним любимцем Рафчиком.

Леся с ярким макияжем и прической позировала возле камина и украшенной елки. На ведущей – розовый пушистый уютный свитер и черные джинсовые леггинсы.

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

Также Politeka писала, что Никитюк поразила ярким видео с молоденьким жеребцом