Знаменита модель Емілі Ратаковськи зважилася на провокаційну фотосесію у відвертому образі
Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи затребувана модель і актриса, володарка титулу "найбажаніша жінка планети-2014". Вона має незвичайну зовнішність, яка привертає увагу з першого погляду, що не дивно, адже у моделі тече ірландська, польська, німецька і навіть єврейська кров.
Емілі розпочала вдалу кар'єру моделі ще в 14 років, її анітрохи не бентежили зйомки в нижній білизні. Вона неодноразово знімалася оголеною, але і в цьому випадку Емілі абсолютно не соромиться цього. Крім того, вона знімається в кліпах і є власницею бренду Inamorata.
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Цього разу на сторінці бренду 28-річної Емілі Ратаковськи в Instagram з'явилися знімки з нової фотосесії, для якої вона позувала у відвертому вбранні, стоячи на четвереньках на сходах.
Для зйомки американська супермодель, актриса і дизайнер обрала яскраво-червоний топ без бретелей і облягаючу міні-спідницю. Образ зірка доповнила чобітками на підборах.
Найпотаємніші місця заховані від очей користувачів мережі, але це лише сильніше розпалює фантазію шанувальників моделі.
Шанувальники Емілі поспішили залишити свої коментарі під знімком, вони захоплювалися її зовнішністю і сміливістю.
"Ти виглядаєш мило, гарно, чудово і прекрасно", "Бажана моя..!❤️лю..!❤️", "Вітаю тебе з прекрасним роком і від усієї душі бажаю тобі і твоїй родині весь сезон відпусток", "Ти безумовно прекрасна і неймовірна красуня", "Занадто прекрасна, неможливо спокійно дивитися".
Нагадаємо, Ратаковськи похвалилася оголеними формами на фото з коханим.
Як повідомляла Politeka, Ратаковськи з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.