Знаменита модель Емілі Ратаковськи зважилася на провокаційну фотосесію у відвертому образі

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи затребувана модель і актриса, володарка титулу "найбажаніша жінка планети-2014". Вона має незвичайну зовнішність, яка привертає увагу з першого погляду, що не дивно, адже у моделі тече ірландська, польська, німецька і навіть єврейська кров.

Емілі розпочала вдалу кар'єру моделі ще в 14 років, її анітрохи не бентежили зйомки в нижній білизні. Вона неодноразово знімалася оголеною, але і в цьому випадку Емілі абсолютно не соромиться цього. Крім того, вона знімається в кліпах і є власницею бренду Inamorata.

Цього разу на сторінці бренду 28-річної Емілі Ратаковськи в Instagram з'явилися знімки з нової фотосесії, для якої вона позувала у відвертому вбранні, стоячи на четвереньках на сходах.