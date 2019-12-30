Знаменита модель Емілі Ратаковськи зважилася на провокаційну фотосесію у відвертому образі

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи затребувана модель і актриса, володарка титулу "найбажаніша жінка планети-2014". Вона має незвичайну зовнішність, яка привертає увагу з першого погляду, що не дивно, адже у моделі тече ірландська, польська, німецька і навіть єврейська кров.

Емілі розпочала вдалу кар'єру моделі ще в 14 років, її анітрохи не бентежили зйомки в нижній білизні. Вона неодноразово знімалася оголеною, але і в цьому випадку Емілі абсолютно не соромиться цього. Крім того, вона знімається в кліпах і є власницею бренду Inamorata.

Эмили Ратаковски

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Цього разу на сторінці бренду 28-річної Емілі Ратаковськи в Instagram з'явилися знімки з нової фотосесії, для якої вона позувала у відвертому вбранні, стоячи на четвереньках на сходах.

Для зйомки американська супермодель, актриса і дизайнер обрала яскраво-червоний топ без бретелей і облягаючу міні-спідницю. Образ зірка доповнила чобітками на підборах.

Користувачі мережі одразу ж почали коментувати опублікований знімок, який привів їх у повний захват. Вони захоплювалися не тільки зовнішнім виглядом Емілі, але й висловлювали бажання придбати такий же комплект відвертого одягу.
 
 
Також раніше повідомлялося, що модель Емілі Ратаковськи опублікувала пікантний знімок. Відповідний знімок вийшов досить інтимним - на ньому вона лежить в ліжку повністю голою.

Найпотаємніші місця заховані від очей користувачів мережі, але це лише сильніше розпалює фантазію шанувальників моделі.

Шанувальники Емілі поспішили залишити свої коментарі під знімком, вони захоплювалися її зовнішністю і сміливістю.

"Ти виглядаєш мило, гарно, чудово і прекрасно", "Бажана моя..!❤️лю..!❤️", "Вітаю тебе з прекрасним роком і від усієї душі бажаю тобі і твоїй родині весь сезон відпусток", "Ти безумовно прекрасна і неймовірна красуня", "Занадто прекрасна, неможливо спокійно дивитися".

 

Нагадаємо, Ратаковськи похвалилася оголеними формами на фото з коханим.

Як повідомляла Politeka, Ратаковськи з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.