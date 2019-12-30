Знаменитая модель Эмили Ратаковски решилась на провокационную фотосессию в откровенном образе
Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски востребованная модель и актриса, обладательница титула «самая желанная женщина планеты-2014». Она имеет необычную внешность, которая привлекает внимание с первого взгляда, что неудивительно, ведь у модели течет ирландская, польская, немецкая и даже еврейская кровь.
Эмили начала удачную карьеру модели еще в 14 лет, ее нисколько не смущали съемки в нижнем белье. Она неоднократно снималась обнаженной, но и в этом случае Эмили совершенно не стесняется этого. Кроме того, она снимается в клипах и является владелицей бренда Inamorata.
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В этот раз на странице бренда 28-летней Эмили Ратаковски в Instagram появились снимки из новой фотосессии, для которой она позировала в откровенном наряде, стоя на четвереньках на ступеньках.
Для съемки американская супермодель, актриса и дизайнер выбрала ярко-красный топ без бретелек и облегающую мини-юбку. Образ звезда дополнила сапожками на каблуке.
Сокровенные места спрятаны от взора пользователей сети, но это лишь сильнее распаляет фантазию поклонников модели.
Поклонники Эмили поспешили оставить свои комментарии под снимком, они восхищались ее внешностью и смелостью.
"Ты выглядишь мило, красиво, великолепно и потрясающе", "Желанная моя..!❤️лю..!❤️", "Поздравляю тебя с прекрасным годом и от всей души желаю тебе и твоей семье весь сезон отпусков", "Ты безусловно прекрасная и невероятная красотка", "Слишком прекрасная, невозможно спокойно смотреть".
Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.
Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.