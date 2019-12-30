Знаменитая модель Эмили Ратаковски решилась на провокационную фотосессию в откровенном образе

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски востребованная модель и актриса, обладательница титула «самая желанная женщина планеты-2014». Она имеет необычную внешность, которая привлекает внимание с первого взгляда, что неудивительно, ведь у модели течет ирландская, польская, немецкая и даже еврейская кровь.

Эмили начала удачную карьеру модели еще в 14 лет, ее нисколько не смущали съемки в нижнем белье. Она неоднократно снималась обнаженной, но и в этом случае Эмили совершенно не стесняется этого. Кроме того, она снимается в клипах и является владелицей бренда Inamorata.

В этот раз на странице бренда 28-летней Эмили Ратаковски в Instagram появились снимки из новой фотосессии, для которой она позировала в откровенном наряде, стоя на четвереньках на ступеньках.