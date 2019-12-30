Знаменитая модель Эмили Ратаковски решилась на провокационную фотосессию в откровенном образе

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски востребованная модель и актриса, обладательница титула «самая желанная женщина планеты-2014». Она имеет необычную внешность, которая привлекает внимание с первого взгляда, что неудивительно, ведь у модели течет ирландская, польская, немецкая и даже еврейская кровь.

Эмили начала удачную карьеру модели еще в 14 лет, ее нисколько не смущали съемки в нижнем белье. Она неоднократно снималась обнаженной, но и в этом случае Эмили совершенно не стесняется этого. Кроме того, она снимается в клипах и является владелицей бренда Inamorata.

Эмили Ратаковски, скриншот

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В этот раз на странице бренда 28-летней Эмили Ратаковски в Instagram появились снимки из новой фотосессии, для которой она позировала в откровенном наряде, стоя на четвереньках на ступеньках.

Для съемки американская супермодель, актриса и дизайнер выбрала ярко-красный топ без бретелек и облегающую мини-юбку. Образ звезда дополнила сапожками на каблуке.

Пользователи сети сразу же принялись комментировать опубликованный снимок, который привел их в полный восторг. Они восхищались не только внешним видом Эмили, но и выражали желание приобрести такой же комплект откровенной одежды.
 
 
Также ранее сообщалось, что модель Эмили Ратаковски опубликовала пикантный снимок. Соответствующий снимок получился довольно интимным - на нем она лежит в постели полностью обнаженной.

Сокровенные места спрятаны от взора пользователей сети, но это лишь сильнее распаляет фантазию поклонников модели.

Поклонники Эмили поспешили оставить свои комментарии под снимком, они восхищались ее внешностью и смелостью.

"Ты выглядишь мило, красиво, великолепно и потрясающе", "Желанная моя..!❤️лю..!❤️", "Поздравляю тебя с прекрасным годом и от всей души желаю тебе и твоей семье весь сезон отпусков", "Ты безусловно прекрасная и невероятная красотка", "Слишком прекрасная, невозможно спокойно смотреть".

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.

Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.