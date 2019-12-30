Найкрасивіша жінка 2019 року і супермодель Белла Хадід спокусила новим знімком у відвертомуому образі

Як повідомляє Politeka.net, Белла Хадід є молодою і красивою супермоделлю, яка просто обожнює з'являтися у відвертих вбраннях, що шокують публіку. Кожен такий знімок приносить їй ще більшу популярність, а також залучає нових фанатів, які залишають для красуні безліч компліментів в мережі.

Зробивши ринопластику в 16 років, дівчина кинулася підкорювати подіуми. З тих пір вона працювала з іменитими модельними будинками: Chanel, Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike, Victoria’s Secret.

Цього разу дівчина не стала зраджувати собі і продемонструвала відвертий кадр в мережі Instagram. Белла опублікувала фото, де лежить на ліжку в домашній обстановці. На дівчині абсолютно немає ніякого одягу, тому користувачі мережі змогли розглянути пишні груди і досконалі форми знаменитої красуні.

На її обличчі легкий, майже непомітний макіяж, а волосся стягнуте резинкою на потилиці. Белла заклично дивиться в камеру. Для завершення композиції супермодель використала забавні стікери у вигляді блакитних метеликів, а також яскраво-жовті зірочки.

Також раніше повідомлялося, що деякий час тому Белла Хадід опублікувала у своєму блозі Instagram пікантне відео на якому постала в досить спокусливому вбранні, що підкреслює ідеальні форми красуні.

Так на відео, опублікованому в блозі Белла зняла себе навпроти дзеркала. В кадрі Хадід позує в чорній білизні, яка вигідно підкреслила сексуальні сідниці моделі, а також підкреслює красу її довгих ніг.

Шанувальники вже традиційно засипали красуню безліччю компліментів. Вони захоплювалися не тільки фігурою Белли, але і її обличчям.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Як раніше повідомляла Politeka, найкрасивіша модель у світі Белла Хадід похвалилася принадами без одягу.

Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі Белла Хадід подратувала спокусливими формами.