Самая красивая женщина 2019 года и супермодель Белла Хадид соблазнила новым снимком в соблазнительном образе

Как сообщает Politeka.net, Белла Хадид является молодой и красивой супермоделью, которая просто обожает появляться в откровенных нарядах, шокирующих публику. Каждый такой снимок приносит ей еще большую популярность, а также привлекает новых фанатов, которые оставляют для красотки множество комплиментов в сети.

Сделав ринопластику в 16 лет, девушка бросилась покорять подиумы. С тех пор она работала с именитыми модельными домами: Chanel, Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike, Victoria’s Secret.

В этот раз девушка не стала изменять себе и продемонстрировала откровенный кадр в сети Instagram. Белла опубликовала фото, где лежит на кровати в домашней обстановке. На девушке совершенно нет никакой одежды, поэтому пользователи сети смогли рассмотреть пышную грудь и совершенные формы знаменитой красавицы.

На ее лице легкий, практически незаметный макияж, а волосы стянуты резинкой на затылке. Белла призывно смотрит в камеру. Для завершения композиции супермодель использовала забавные стикеры в виде голубых бабочек, а также ярко-желтых звездочек.

Также ранее сообщалось, что некоторое время назад Белла Хадид опубликовала в своем блоге Instagram пикантное видео на котором предстала в весьма соблазнительном наряде, подчеркивающем идеальные формы красотки.

Так на видео, опубликованном в блоге Белла сняла себя напротив зеркала. В кадре Хадид позирует в черном белье, которое выгодно подчеркнуло сексуальные ягодицы модели, а также подчеркивает красоту ее длинных ног.

Поклонники уже традиционно засыпали красотку множеством комплиментов. Они восхищались не только фигурой Беллы, но и ее лицом.

Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире Белла Хадид похвасталась прелестями без одежды.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире Белла Хадид подразнила соблазнительными формами.