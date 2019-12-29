Демі Роуз, яку нарекли британською Кім Кардашьян, щодня радує шанувальників екстра-відвертими кадрами

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

Так на нових опублікованих кадрах дівчина покрасувалася в тісному купальнику, який ледь прикривав весь "сором" пишногрудої дами. Артистка зараз відпочиває на курорті, і до випадку, змінила зачіску - стала брюнеткою, і зачастила з фото саме в купальниках зблизька.

Ще б пак, британці є, що показати - її форми, як і вона сама, стали знаменитими на весь світ. Славу втрачати фотомодель наміру не має, тому все частіше і частіше, а також відвертіше й відвертіше, постить в мережі знімки.

Численна армія фанатів моделі завжди "напоготові", так би мовити. Люди пишуть під фото різне, в основному, що Демі приваблива жінка і що про неї мріють тисячі чоловіків по всьому світу.

Раніше, на іншому своєму новому знімку Демі Роуз красувалася у верхній частині чорного купальника і спідниці в тон. Крихітні "шторки" купальника ледве прикривають пишні груди ртистки. Дівчина зігнулась у провокуючій позі, "закопиливши" свою не менш пишну, ніж груди п'яту точку.

Крім того, модель приміряла перуку з чорного волосся, чим стала схожою на оригінал, на який вона, можливо, прагне бути схожою - Кім Кардашьян. Деяким, прада, фанатам і користувачам в мережі її зачіска нагадала мультяшну "качку-красуню" з "Качиних історій". Більшість же пише про те, що дівчина перевершує своєю поведінкою в мережі всі можливі очікування і виглядає неймовірно спокусливо.

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