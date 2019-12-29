Деми Роуз, которую нарекли британской Ким Кардашьян, ежедневно радует поклонников экстра-откровенными кадрами

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

Так на новых опубликованных кадрах девушка покрасовалась в тесном купальнике, который едва прикрывал весь "стыд" пышногрудой дамы. Артистка сейчас отдыхает на курорте, и к случаю, сменила прическу - стала брюнеткой, и частит с фото именно в купальниках и вблизи.

Еще бы, британке есть, что показать - ее формы, как и она сама, стали знаменитыми на весь мир. Славу терять фотомодель не намерена, поетому все чаще и чаще, а также откровеннее и откровеннее, постит в сети снимки.

Многочисленная армия фанатов модели всегда "начеку", так сказать. Люди пишут под фото разное, в основном, что Деми привлекательная женщина и что о ней мечтают тысячи мужчин по всему миру.

Ранее, на другом своем новом снимке Деми Роуз красовалась в верхе черного купальника и юбке в тон. Крохотные "шторки" купальника еле прикрывают пышную грудь ртистки. Девушка изогнулась в провоцирующей позе, "оттопырив" свою не менее пышную, нежели грудь пятую точку.

Кроме того, модель примерила парик из черных волос, чем еще более стала походить на оригинал, на который она, возможно, стремится быть похожей - Ким Кардашьян. Некоторым, прада, фанатам и пользователям в сети ее прическа напомнила мультяшную "утку-красотку" из "Утиных историй". Большинство же пишет о том, что девушка превосходит своим поведением в сети все возможные ожидания и выглядит невероятно соблазнительно.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

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