42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова продовжує ділитися з шанувальниками кадрами відпустки у Вільнюсі
Так, пишногруда красуня похвалилася перед підписниками відпочинком в одному зі СПА-центрів Вильноюса, передає Politeka.
Красуня з'явилася на фото в купальнику смарагдового кольору, який повністю закриває фігуру, але відмінно підкреслює її спокусливі вигини і форми.
Чехова розповіла про процедури, якими насолоджується, а також продемонструвала розкішні краєвиди, що відкриваються з вікон центру.
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Виглядає при цьому вона абсолютно щасливою і розслабленою.
«Шикарна!», «Шикарна жінка! фігура вогонь! Я вами захоплююсь!», «Ангел!)», – пишуть шанувальники в коментарях.
Мало хто знає, але справжнє ім'я Анфіси Чехової – Олександра Корчунова. Її батько, Олександр Корчунов, – колишній професійний спортсмен-борець, який працював охоронцем у скандального лідера ЛДПР Володимира Жириновського.
Коли дівчинці було чотири роки, він пішов з сім'ї і захопився захопився вченням Крішни і ведичним вченням. Зазначимо, що Анфіса Чехова займається йогою і стверджує, що «багато спілкувалася з буддистами, кришнаїтами й індуїстами».
Раніше ми розповідали про те, що зірка показала ще одне фото з відпочинку у Вільнюсі. На ньому знаменитість лежить боком на ліжку в одній спідній білизні. Волосся у телеведучої розпущене, а на руці видніється гумка для волосся. Видатний бюст красуня прикрила руками.
Нагадаємо, Чехова приголомшила фото з величезним і волохатим.
А ще Politeka писала, що розкішна Чехова влаштувала гарячу фотосесію на дюнах.
Також Politeka повідомляла, що Чехова в невидимій білизні вивалила напоказ усі свої принади.