Зірка відправилася на відпочинок до Литви

42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова продовжує ділитися з шанувальниками кадрами відпустки у Вільнюсі

Так, пишногруда красуня похвалилася перед підписниками відпочинком в одному зі СПА-центрів Вильноюса, передає Politeka.

Красуня з'явилася на фото в купальнику смарагдового кольору, який повністю закриває фігуру, але відмінно підкреслює її спокусливі вигини і форми.

Чехова розповіла про процедури, якими насолоджується, а також продемонструвала розкішні краєвиди, що відкриваються з вікон центру.

Виглядає при цьому вона абсолютно щасливою і розслабленою.

«Шикарна!», «Шикарна жінка! фігура вогонь! Я вами захоплююсь!», «Ангел!)», – пишуть шанувальники в коментарях.

Мало хто знає, але справжнє ім'я Анфіси Чехової – Олександра Корчунова. Її батько, Олександр Корчунов, – колишній професійний спортсмен-борець, який працював охоронцем у скандального лідера ЛДПР Володимира Жириновського.

Коли дівчинці було чотири роки, він пішов з сім'ї і захопився захопився вченням Крішни і ведичним вченням. Зазначимо, що Анфіса Чехова займається йогою і стверджує, що «багато спілкувалася з буддистами, кришнаїтами й індуїстами».

Раніше ми розповідали про те, що зірка показала ще одне фото з відпочинку у Вільнюсі. На ньому знаменитість лежить боком на ліжку в одній спідній білизні. Волосся у телеведучої розпущене, а на руці видніється гумка для волосся. Видатний бюст красуня прикрила руками.

Нагадаємо, Чехова приголомшила фото з величезним і волохатим.

А ще Politeka писала, що розкішна Чехова влаштувала гарячу фотосесію на дюнах.

Також Politeka повідомляла, що Чехова в невидимій білизні вивалила напоказ усі свої принади.