42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова продолжает делиться с поклонниками кадрами отпуска в Вильнюсе
Так, пышногруда красотка похвасталась перед подписчиками отдыхом в одном из СПА-центров Вильноюса, передает Politeka.
Красотка предстала на фото в купальнике изумрудного цвета, который полностью закрывает фигуру, но отлично подчеркивает ее соблазнительные изгибы и формы.
Чехова рассказала о процедурах, которыми наслаждается, а также продемонстрировала роскошные виды, которые открываются с окон центра.
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Выглядит при этом она абсолютно счастливой и расслабленной.
«Шикарная!», «Шикарная женщина! фигура огонь! Я вами восхищаюсь!», «Ангел!)», – пишут поклонники в комментариях.
Мало кто знает, но настоящее имя Анфисы Чеховой – Александра Корчунова. Ее отец, Александр Корчунов, – бывший профессиональный спортсмен-борец, который работал охранником у скандального лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Когда девочке было четыре года, он ушел из семьи и увлекся увлёкся учением Кришны и ведическим учением. Отметим, что Анфиса Чехова занимается йогой и утверждает, что «много общалась с буддистами, кришнаитами и индуистами».
Ранее мы рассказывали о том, что звезда показала еще одно фото с отдыха в Вильнюсе. На нем знаменитость лежит боком на кровати в одном нижнем белье. Волосы у телеведущей распущены, а на руке виднеется резинка для волос. Выдающийся бюст красотка прикрыла руками.
Напомним, Чехова огорошила фото с огромным и мохнатым.
А еще Politeka писала, что роскошная Чехова устроила горячую фотосессию на дюнах.
Также Politeka сообщала, что Чехова в невидимом белье вывалила напоказ все свои прелести.