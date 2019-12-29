Звезда отправилась на отдых в Литву

42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова продолжает делиться с поклонниками кадрами отпуска в Вильнюсе

Так, пышногруда красотка похвасталась перед подписчиками отдыхом в одном из СПА-центров Вильноюса, передает Politeka.

Красотка предстала на фото в купальнике изумрудного цвета, который полностью закрывает фигуру, но отлично подчеркивает ее соблазнительные изгибы и формы.

Чехова рассказала о процедурах, которыми наслаждается, а также продемонстрировала роскошные виды, которые открываются с окон центра.

Выглядит при этом она абсолютно счастливой и расслабленной.

«Шикарная!», «Шикарная женщина! фигура огонь! Я вами восхищаюсь!», «Ангел!)», – пишут поклонники в комментариях.

Мало кто знает, но настоящее имя Анфисы Чеховой – Александра Корчунова. Ее отец, Александр Корчунов, – бывший профессиональный спортсмен-борец, который работал охранником у скандального лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Когда девочке было четыре года, он ушел из семьи и увлекся увлёкся учением Кришны и ведическим учением. Отметим, что Анфиса Чехова занимается йогой и утверждает, что «много общалась с буддистами, кришнаитами и индуистами».

Ранее мы рассказывали о том, что звезда показала еще одно фото с отдыха в Вильнюсе. На нем знаменитость лежит боком на кровати в одном нижнем белье. Волосы у телеведущей распущены, а на руке виднеется резинка для волос. Выдающийся бюст красотка прикрыла руками.

Напомним, Чехова огорошила фото с огромным и мохнатым.

А еще Politeka писала, что роскошная Чехова устроила горячую фотосессию на дюнах.

Также Politeka сообщала, что Чехова в невидимом белье вывалила напоказ все свои прелести.