Дівчата українських футболістів влаштували звабливу фотосесію в Дубаї

Як передає Politeka.net, відповідні фото обраниці півзахисника «Зорі» Богдана Ледньова і захисника «Дніпро-1» Олександра Сватка опублікували на своїх сторінках в Instagram.

Поки футболісти займалися своїми справами, дівчата кинулися підкорювати пляжі Еміратів.

Марія і Дарина вже на двох зібрали дуже ефектну фотосесію, чим захопили своїх передплатників.

Нещодавно ми писали, що надзвичайною красою можуть похвалитися не тільки дружини футболістів, але й самі футболістки.

Одна з них грає в футбол в Україні. Красуня Вікторія Кислова представляє клуб «Євроформат» і виступає на позиції воротаря.

Проте у вільний від футболу час футболістка не проти показати себе в соцмережах. Причому в самій відвертій формі. Вірніше, навіть без неї. Нещодавно дівчина навела справжній фурор в Instagram, опублікувавши відверті фото.

Вікторія без ніяковості позувала топлес біля дзеркала – її прихильники були в захваті.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, яким чином команда потрапить на Євро-2020.

Як повідомляла Politeka, в УЄФА раніше озвучили рекордний розмір призового фонду Євро-2020.

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