Девушки украинских футболистов устроили соблазнительную фотосессию в Дубае
Как передает Politeka.net, соответствующие фото избранницы полузащитника «Зари» Богдана Леднева и защитника «Днепр-1» Александра Сватка опубликовали на своих страницах в Instagram.
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Пока футболисты занимались своими делами, девушки бросились покорять пляжи Эмиратов.
Мария и Дарья уже на двоих собрали крайне эффектную фотосессию, чем восхитили своих подписчиков.
Недавно мы писали, что необычайной красотой могут похвастаться не только жены футболистов, но и сами футболистки.
Одна из них играет в футбол в Украине. Красотка Виктория Кислова представляет клуб «Евроформат» и выступает на позиции вратаря.
Однако в свободное от футбола время футболистка не прочь представить себя в соцсетях. Причем в самой откровенной форме. Вернее, даже без нее. Недавно девушка произвела настоящий фурор в Instagram, опубликовав откровенные фото.
Виктория без стеснения позировала топлес у зеркала – ее поклонники были в восторге.
Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, каким образом команда попадет на Евро-2020.
Как сообщала Politeka, в УЕФА ранее озвучили рекордный размер призового фонда Евро-2020.
Также Politeka писала, что УЕФА определил страну, которая примет Чемпионат Европы по футболу в 2024 году.