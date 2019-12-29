Відома американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок

В 90-е навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімком актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею серіалу «Рятувальники Малібу».

Памела Андерсон регулярно ділиться пікантними знімками зі своєї бурхливої молодості. Цей раз не став винятком.

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала архівний знімок, на якому позує майже оголена.



З одягу на актрисі були лише білі бікіні та намисто, а своє головне достоїнство - груди п'ятого розміру, вона прикрила лише руками.

Цим фото Андерсон нагадала, за що її називали головним секс-символом 90-х. Її пружний прес, тонка талія і карколомна фігура - були еталоном для більшості жінок.

Раніше актриса опублікувала сторіс зі знімком, на якому позувала повністю оголена в компанії поні. Актриса не посоромилася опублікувати таке відверте фото і не прогадала - такий образ припав до душі її шанувальникам.

А спокуслива поза довела її шанувальником до піку задоволення.

Памелі Андерсон виповнилося 52, але вона продовжує безсоромно оголюватися для глянцевих видань і з'являється на обкладинках без одягу. Актриса виглядає дуже молодо, бо стежить за своєю зовнішністю. Перед своїм ювілеєм Памела відвідала косметолога і зробила кілька омолоджуючих процедур. Також раніше вона знову звернулася до хірурга, але на цей раз зменшила свій бюст до більш природного розміру, а не збільшила.

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