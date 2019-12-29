Известная американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок

В 90-е вряд ли можно было найти подростка, который не имел в своей коллекции снимком актрисы. Казалось бы, только вчера юная красотка демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу».

Памела Андерсон регулярно делится пикантными снимками со своей бурной молодости. Это раз не стал исключением.

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала архивный снимок, на котором позирует почти обнаженная.



Из одежды на актрисе были лишь белые бикини и ожерелье, а свое главное достоинство - грудь пятого размера, она прикрыла лишь руками.

Этим фото Андерсон напомнила, за что ее называли главным секс-символом 90-х. Ее упругий пресс, тонкая талия и сногсшибательная фигура - были эталоном для большинства женщин.

Ранее актриса опубликовала сторис со снимком, на котором позировала полностью обнаженная в компании пони. Актриса не постеснялась опубликовать такое откровенное фото и не прогадала - такой образ пришелся по душе ее поклонникам.

А соблазнительная поза довела ее поклонником до пика удовольствия.

Памеле Андерсон исполнилось 52, но она продолжает без стеснения оголяться для глянцевых изданий и блистает на обложках без одежды. К слову, актриса выглядит очень молодо, так как следит за своей внешностью. Перед своим юбилеем Памела посетила косметолога и сделала несколько омолаживающих процедур. Также ранее она снова обратилась к хирургу, но на этот раз уменьшила свой бюст до более естественного размера, а не увеличила.

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