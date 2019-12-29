Модель Демі Роуз опублікувала чергове пікантне фото

Відома модель, яку часто називають британською Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними та найчастіше вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, модель зараз проводить відпочинок в Єгипті. На черговому знімку Демі продемонструвала свої неймовірні груди, а вбралася дівчина в різнобарвну сукню з величезним декольте.

А перед звабливою посмішкою красуні не встояв ніхто - всього за якихось шість годин пост зібрав понад триста тисяч лайків.

Раніше Демі Роуз поділилася пікантним відео, на якому знаходиться джакузі разом зі своєю подружкою. Одягалася красуня в купальник золотого кольору, який прекрасно підкреслив її феноменальні форми. Демі не упустила момент і показала свою фігуру з різних ракурсів і навіть поблизу.

Відома британська модель Демі Роуз, яку часто називають новою Кардашьян, обожнює зніматися в різних фотосесіях, але найбільше вона любить відверті знімки, де на неї мінімум одягу.

Дівчина не втомлюється розміщувати на своїй сторінці в Instagram пікантні фото, де демонструє свої принади – величезні груди та пишні стегна. За життям Демі Роуз стежать майже 11 мільйонів людей.

Відомо, що зріст Демі всього 157 сантиметрів. Незважаючи на не ідеальні параметри для модельного бізнесу, Роуз запрошують зніматися відомі журнали: «For Him Magazine» і «Nuts».

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