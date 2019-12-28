Знаменита донька свого зоряного батька і сестра свого не менш відомого брата показала стрункі ніжки на пляжі і не тільки...

Вікторія і Христина Іглесіас - близнючки і молодші сестри співака Енріке Іглесіаса

Так Христина здивувала публіку відвертими кадрами з відпочинку, які опублікувала в мережі всього кілька годин тому. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram моделі.

18-річна красуня позує на казкової краси пляжі, сидячи на піску в трусиках і кофті чорно кольору. Довгонога блондинка зараз відпочиває біля океану і вирішила запостити пару кадрів свого релаксу в мережу.

Шанувальники пишуть масу компліментів на адресу дівчини - зокрема про те, що, здавалося б, зовсім нещодавно вона була підлітком, а зараз виросла справжньою красунею:

"Вау"

"Круте фото"

"Апетитна красуня"

Варто відзначити, що дівчина дуже схожа на легенду сцени минулих років – свого батька Хуліо Іглесіаса, а також брата Енріке Іглесіаса.

В Instagram-профілі моделі немало відвертих фото, в купальниках - зокрема.

Раніше Вікторія та Крістіна Іглесіас разом сяяли на балі дебютанток.

Юні красуні засвітили жіночні фігури та навіть більше того – деякі пікантні місця у неперевершених сукнях від видатного дизайнерського дому.

Окрім того, у мережі не часто, проте видніються опубліковані дівчатами особисті фото – юна Вікторія у цьому плані була активніше. Але тепер, схоже, саме Христина вирішила взяти пальму першості в цьому відношенні.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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