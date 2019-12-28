Знаменитая дочь своего звездного отца и сестра своего не менее известного брата показала стройные ножки на пляже и не только...

Виктория и Кристина Иглесиас - близняшки и младшие сестры певца Энрике Иглесиаса

Так Кристина удивила публику откровенными кадрами с отдыха, которые опубликовала в сети всего несколько часов назад. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram модели.

18-летняя красавица позирует на сказочной красоты пляже, сидя на песке в трусиках и кофте черно цвета. Длинноногая блондинка сейчас отдыхает у океана и решила запостить пару кадров своего релакса в сеть.

Поклонники пишут массу комплиментов в адрес девушки - в частности о том, что, казалось бы, совсем недавно она была подростком, а выросла в настоящую красавицу:

"Вау"

"Крутое фото"

"Аппетитная красотка"

Стоит отметить, что девушка очень похожа на легенду сцены прошлых лет – своего отца Хулио Иглесиаса, а также брата Энрике Иглесиаса.

В Instagram-профиле модели немало откровенных фото, в купальниках - в частности.

Ранее Виктория и Кристина Иглесиас вместе блистали на балу дебютанток.

Юные красавицы засветили женственные фигуры и даже более того – некоторые пикантные места в потрясающих платьях от выдающегося дизайнерського дома.

Кроме того, в сети не часто, однако виднеются опубликованные девушками личные фото – юная Виктория в этом плане была активнее. Но теперь, похожа, именно Кристина решила взять пальму первенства в этом отношении.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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