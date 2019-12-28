Модель, актриса і бізнесвуман Кайлі Дженнер показалася у відвертому вбранні та ще й з "апетитною" подружкою під руку
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.
Наймолодша мільярдерка предстала на нових опублікованих нею фото в мережі в кож-лаку, комусь із шанувальників матеріал здався латексом, плащі. Блакитний колір обрала сама зірка, її ефектна подружка вбралася в ідентичний виріб, але тільки яскравого помаранчевого кольору.
Прикрашений, візуально схожим на натуральне, хутром плащ ідеально сів на розкішну Кайлі, а її подружка-модель ще й пококетувала на камеру і "розігріла" публіку, виставивши свою підкачану ніжку з-під верхнього одягу.
Шанувальники вибухнули віртуальними оваціями на адресу Дженнер і її напарниці на фото:
Лорак вперше за довгий час вийшла в світ з дочкою, вразивши виглядом: "Обличчя підкачало"
Подорослішалі діти Кіркорова вразили зовнішнім виглядом, фото облетіли мережу: «одне обличчя з...»
В мережі з'явились фото Каменських з величезним животом: "Не приховує, що..."
Волчек перед смертю розкрила правду про дітей Пугачової: спливло листування, про яке ніхто не знав
"Кішечки, гарячі, Боже, не знаю взагалі, як можна бути такими спокусливими"
"Вау"
"Гаряче"
"Топ"
"Скидайте дрібнички"
Також раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер любить знімки відвертого характеру, однак зараз вона вирішила з'явитися в незвичному образі. На новому фото дівчина позує в одязі та взутті шоколадного кольору. Також свій лук вона доповнила сумочкою того ж кольору і окулярами, а наверх, до всього іншого, одягла плащ.
Шанувальникам сподобався новий образ про що вони поспішили повідомити у вигляді коментарів і численних відміток «мені подобається».
Нагадаємо, що Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашян показала апетитні форми в крихітному бікіні: «ледь прикриває».
Також Politeka писала, що модель Кендалл Дженнер застали в несподіваному місці: фото красуні.