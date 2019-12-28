Модель, актриса і бізнесвуман Кайлі Дженнер показалася у відвертому вбранні та ще й з "апетитною" подружкою під руку

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Наймолодша мільярдерка предстала на нових опублікованих нею фото в мережі в кож-лаку, комусь із шанувальників матеріал здався латексом, плащі. Блакитний колір обрала сама зірка, її ефектна подружка вбралася в ідентичний виріб, але тільки яскравого помаранчевого кольору.

Прикрашений, візуально схожим на натуральне, хутром плащ ідеально сів на розкішну Кайлі, а її подружка-модель ще й пококетувала на камеру і "розігріла" публіку, виставивши свою підкачану ніжку з-під верхнього одягу.

Шанувальники вибухнули віртуальними оваціями на адресу Дженнер і її напарниці на фото:

"Кішечки, гарячі, Боже, не знаю взагалі, як можна бути такими спокусливими"

"Вау"

"Гаряче"

"Топ"

"Скидайте дрібнички"

Також раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер любить знімки відвертого характеру, однак зараз вона вирішила з'явитися в незвичному образі. На новому фото дівчина позує в одязі та взутті шоколадного кольору. Також свій лук вона доповнила сумочкою того ж кольору і окулярами, а наверх, до всього іншого, одягла плащ.

Шанувальникам сподобався новий образ про що вони поспішили повідомити у вигляді коментарів і численних відміток «мені подобається».

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