Манекенниця показалася без одягу і в ліжку з другом...

Емілі Ратаковські покрасувалася у ліжку зі "справжнім красенем"

Артистка з'явилася на новому опублікованому нею знімку в обнімку з "коханим". Як передає Politeka.net, модель показала фото у своєму Instagram.

Супермодель Емілі Ратаковські вирішила показати домашній атмосферний знімок. Так на фото знаменитість красується в ліжку з величезним псом темного забарвлення.

На моделі, схоже, нічого з одягу немає, вона під простирадлами і ніби тримає на руках свого улюбленця. Фото, на якому зблизька зображені зірка і її чотириногий друг дуже сподобалося шанувальникам артистки:

"Який же він величезний"

"Красень!"

"Яка ж ти топова"

"Цей погляд..."

"Непогано, непогано"

Як відомо, Емілі є ідейним натхненником і власником бренду Inamorata.

Вона вирішила показати публіці мереживну білизну чорного кольору - артистка розставила ноги на опублікованих кадрах і поправляла волосся.

Instagram моделі - це взагалі цілий масив відвертих знімків і місцями навіть занадто відвертих. Всесвітньо відома модель не соромиться показатися роздягненою, а іноді і взагалі без одягу - що ж, у принципі, це її робота.

Шанувальники від останньої публікації у захваті:

"Чорт, як же гаряче"

"Неймовірна"

"...Я шаленію від цих ліній"

Нагадаємо, Ратаковські похвалилася оголеними формами на фото з коханим.

Як повідомляла Politeka, Ратаковські з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковські повністю роздяглася