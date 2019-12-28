Емілі Ратаковські покрасувалася у ліжку зі "справжнім красенем"
Артистка з'явилася на новому опублікованому нею знімку в обнімку з "коханим". Як передає Politeka.net, модель показала фото у своєму Instagram.
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Супермодель Емілі Ратаковські вирішила показати домашній атмосферний знімок. Так на фото знаменитість красується в ліжку з величезним псом темного забарвлення.
На моделі, схоже, нічого з одягу немає, вона під простирадлами і ніби тримає на руках свого улюбленця. Фото, на якому зблизька зображені зірка і її чотириногий друг дуже сподобалося шанувальникам артистки:
"Який же він величезний"
"Красень!"
"Яка ж ти топова"
"Цей погляд..."
"Непогано, непогано"
Як відомо, Емілі є ідейним натхненником і власником бренду Inamorata.
Вона вирішила показати публіці мереживну білизну чорного кольору - артистка розставила ноги на опублікованих кадрах і поправляла волосся.
Instagram моделі - це взагалі цілий масив відвертих знімків і місцями навіть занадто відвертих. Всесвітньо відома модель не соромиться показатися роздягненою, а іноді і взагалі без одягу - що ж, у принципі, це її робота.
Шанувальники від останньої публікації у захваті:
"Чорт, як же гаряче"
"Неймовірна"
"...Я шаленію від цих ліній"
Нагадаємо, Ратаковські похвалилася оголеними формами на фото з коханим.
Як повідомляла Politeka, Ратаковські з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковські повністю роздяглася