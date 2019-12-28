Американська зірка Кім Кардашьян здивувала користувачів мережі своїм зовнішнім виглядом у відвертому вбранні, яке неприховало видатні форми знаменитості

Як пише Politeka.net, зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель, дружина відомого репера Каньє Уеста Кім Кардашьян відома у всьому світі. Кім прославилася в 2007 році, коли разом з членами своєї численної сім'ї почала зніматися в реаліті-шоу про них же самих. Вона вміло поєднує образ розкішної діви з образом тусовщиці.

Нещодавно вона відправилася святкувати Різдво, обравши неймовірно спокусливий наряд. На вечірку тусовщиця вирушила з усією родиною.

На днях вона вирішила показати своїм численним шанувальникам кілька знімків з святкування католицького Різдва.

Кім приміряла незвичайного крою сукню зі шлейфом, яка складалася з різних частин: коричнева зміїна шкіра та блідо-рожева шовкова тканина. Сукня без рукавів, з відкритими плечеми, глибоким вирізом і облягаючим силуетом, зробило з фігурою Кім щось неймовірне, вона стала більш витонченою і спокусливою.

Вишукані босоніжки на високому каблуку, дорогоцінні прикраси, яскравий макіяж і стильна зачіска завершили вечірній образ Кардашьян. Ефектно выглядали і інші члени сім'ї.

Користувачі мережі прийшли в захват від знімків. Вони залишили безліч позитивних коментарів, захоплюючись зовнішнім виглядом зірки, а також її сім'єю.