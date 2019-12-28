Американская звезда Ким Кардашьян удивила пользователей сети своим внешним видом в откровенном наряде, не скрывающем выдающиеся формы знаменитости

Как пишет Politeka.net, звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель, жена известного рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян известна во всем мире. Ким прославилась в 2007 году, когда вместе с членами своей многочисленной семьи начала сниматься в реалити-шоу о них же самих. Она умело совмещает образ роскошной дивы с образом тусовщицы.

Недавно она отправилась праздновать Рождество, выбрав невероятно соблазнительный наряд. На вечеринку тусовщица отправилась со всей семьей.

На днях она решила показать своим многочисленным поклонникам несколько снимков с празднования католического Рождества.

Ким примеряла необычного кроя платье со шлейфом, которое состояло из разных частей: коричневая змеиная кожа и бледно-розовая шелковистая ткань. Платье без рукавов, с открытыми плечеми, глубоким вырезом и облегающем силуэтом, сделало с фигурой Ким что-то невероятное, она стала более утонченной и соблазнительной.

Изысканные босоножки на высоком каблучке, драгоценные украшения, яркий макияж и стильная прическа завершили вечерний образ Кардашьян. Эффектно выглядали и другие члены семьи.

Пользователи сети пришли в восторг от снимков. Они оставили множество положительных комментариев, восхищаясь внешним видом звезды, а также ее семьей.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.