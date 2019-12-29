Модель показала, як і в чому відпочиває

Відома модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, вже кілька днів перебуває на відпочинку

Дівчина часто публікує знімки у своєму Інстаграм, де показує себе в різних купальниках, пише Рoliteka.net. На недавніх фото Келлі видно, що вона вибрала зелене бікіні з вирізами в пікантних місцях.

Так, на ліфчику Келлі видно великі отвори, завдяки яким можна розглянути пишні груди зірки Victoria’s Secret.

Крім того, не можна не помітити кубики преса Гейл і стрункі довгі ноги.

Модель знаходиться біля басейну, милуючись заходом сонця. Її хвилясте волосся розвиває вітер. Дівчина, можна сказати, виглядає серйозно для такого відвертого фото.

Пост Келлі за 11 годин зібрав понад 63 тисяч лайків та багато коментарів. Іноземні користувачі мережі захопилися ідеальною фігурою моделі, хочеться сказати їм: "Підберіть щелепу".

Варто відзначити, що зараз на зірку Victoria’s Secret підписані більше мільйона користувачів мережі.

Нагадаємо, нещодавно Келлі показала ідеальні форми в яскравому бікіні.

Дівчина сиділа біля басейну з блакитною водою, в якій не було видно країв. Вона сперлася об колону.

Ангел Victoria’s Secret трохи розставила ноги, дивлячись на горизонт. Її ідеальний образ завершили косички.

Пухкі губи і пильний погляд - зробили фото чудовим. Від такої краси пульс зашкалює.

За п'ять годин пост зібрав понад 23 тисячі лайків і багато хвалебних коментарів.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл з'явилася в яскравому крихітному бікіні, яке ледь прикрило її інтимні місця.

Дівчина насолоджувалася часом на яхті, попиваючи коктейль. Модель навіть прикрила очі і розставила ноги.

Раніше повідомлялося, що модель Victoria's Secret, Кендіс Сванепул, вразила шанувальників відвертими фотографіями.

Відомий на весь світ "ангел", яка є однією з найбільш високооплачуваних моделей, продемонструвала ідеальну фігуру.

Зірка позувала в купальнику під душем, вихваляючись вигинами тіла. Мокре волосся і розкішні форми - зробили фото дуже гарячим.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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