Модель показала, как и в чем отдыхает

Известная модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, уже несколько дней находится на отдыхе

Девушка часто публикует снимки в своем Инстаграм, где показывает себя в различных купальниках, пишет Рoliteka.net. На недавних фото Келли видно, что она выбрала зеленое бикини с вырезами в пикантных местах.

Так, на лифчике Келли видны большие отверстия, благодаря которым можно рассмотреть пышную грудь звезды Victoria’s Secret.

Кроме того, нельзя не заметить кубики пресса Гейл и стройные длинные ноги.

Модель находится возле бассейна, любуясь закатом. Ее волнистые волосы развивает ветер. Девушка, можно сказать, выглядит серьезно для столь откровенного фото.

Пост Келли за 11 часов собрал более 63 тысяч лайков и много комментариев. Иностранные пользователи сети восхитились идеальной фигурой модели, хочется сказать им: "Подберите челюсть".

Стоит отметить, что сейчас на звезду Victoria’s Secret подписаны более миллиона пользователей сети.

Напомним, недавно Келли показала идеальные формы в ярком бикини.

Девушка сидела у бассейна с голубой водой, в котором не было видно краев. Она оперлась об колонну.

Ангел Victoria’s Secret немного расставила ноги, глядя на горизонт. Ее идеальный образ завершили косички.

Пухлые губы и пристальный взгляд - сделали фото превосходным. От такой красоты пульс зашкаливает.

За пять часов пост собрал более 23 тысяч лайков и много хвалебных комментариев.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл предстала в ярком крохотном бикини, которое едва прикрыло ее интимные места.

Девушка наслаждалась временем на яхте, попивая коктейль. Модель даже прикрыла глаза и расставила ноги.

Ранее сообщалось, что модель Victoria's Secret, Кэндис Сванепул, поразила поклонников откровенными фотографиями.

Известный на весь мир "ангел", которая явлется одной из самых высокооплачиваемых моделей, продемонстрировала идеальную фигуру.

Звезда позировала в купальнике под душем, хвастаясь изгибами тела. Мокрые волосы и роскошные формы - сделали фото очень горячим.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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