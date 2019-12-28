Відома супермодель Белла Хадід, яка отримала титул "найкрасивішої жінки у світі 2019 року", засвітила свої принади на камеру

Як повідомляє Politeka.net, Белла Хадід є молодою і красивою супермоделлю, яка просто обожнює з'являтися у відвертих вбраннях, шокуючими публіку. У підлітковому віці вона займалася кінним спортом, навіть планувала взяти участь на Олімпійських іграх 2016 року. Але у неї діагностували хворобу Лайма і з мрією про золоту медаль довелося розпрощатися.

Зробивши ринопластику в 16 років, дівчина кинулася підкорювати подіуми. З тих пір вона працювала з іменитими модельними будинками: Chanel, Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike, Victoria’s Secret.

Деякий час тому вона опублікувала у своєму блозі Instagram пікантне відео на якому постала в досить спокусливому вбранні, що підкреслює ідеальні форми красуні.

Так на відео, опублікованому в блозі Белла зняла себе навпроти дзеркала. В кадрі Хадід позує в чорній білизні, яка вигідно підкреслила сексуальні сідниці моделі, а також підкреслює красу її довгих ніг.

Шанувальники вже традиційно засипали красуню безліччю компліментів. Вони захоплювалися не тільки фігурою Белли, але і її обличчям.

"Хочу таке ж тіло, як у тебе", "Ідеальне обличчя і тіло👏🏼🙏🏽 ", "Така краса, обожнюю тебе 😍", "Як ти можеш бути такою ідеальною", "найкрасивіша", "Королева", "Сяє".

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Як раніше повідомляла Politeka, найкрасивіша модель у світі Белла Хадід похвалилася принадами без одягу.

Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі Белла Хадід подратувала спокусливими формами.