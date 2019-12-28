Известная супермодель Белла Хадид, которая получил титул "самой красивой женщины в мире 2019 года", засветила свои прелести на камеру

Как сообщает Politeka.net, Белла Хадид является молодой и красивой супермоделью, которая просто обожает появляться в откровенных нарядах, шокирующими публику. В подростковом возрасте она занималась конным спортом, даже планировала принять участие на Олимпийских играх 2016 года. Но у нее диагностировали болезнь Лайма и с мечтой о золотой медали пришлось распрощаться.

Сделав ринопластику в 16 лет, девушка бросилась покорять подиумы. С тех пор она работала с именитыми модельными домами: Chanel, Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike, Victoria’s Secret.

Некоторое время назад она опубликовала в своем блоге Instagram пикантное видео на котором предстала в весьма соблазнительном наряде, подчеркивающем идеальные формы красотки.

Так на видео, опубликованном в блоге Белла сняла себя напротив зеркала. В кадре Хадид позирует в черном белье, которое выгодно подчеркнуло сексуальные ягодицы модели, а также подчеркивает красоту ее длинных ног.

Поклонники уже традиционно засыпали красотку множеством комплиментов. Они восхищались не только фигурой Беллы, но и ее лицом.

"Хочу такое же тело, как у тебя", "Идеальное лицо и тело👏🏼🙏🏽 ", "Такая красота, обожаю тебя 😍", "Как ты можешь быть такой идеальной", "Самая красивая", "Королева", "Сияет".

Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире Белла Хадид похвасталась прелестями без одежды.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире Белла Хадид подразнила соблазнительными формами.