Росія, підписавши угоду по транзиту газу з Україною, прийняла акт капітуляції

Як передає Politeka.net ,так вважає військовий експерт і блогер Ель Мурід.



За його словами, пропагандисти Кремля всіляко намагаються викрутити перемогу Путіна в цьому питанні, але насправді, ситуація для Росії склалася не найкращим чином.

"Великий гросмейстер пожертвував пішака у великій грі, щоб виграти партію. Так, у всякому разі, представляє ситуацію роспропаганда. Вже є думка, що Росія та Україна пішли на важкий компроміс, але забезпечили енергобезпеку Європи. Просто молодці які", - не без іронії написав експерт.

Крім того, він стверджує, що це банальний акт капітуляції, причому беззаперечний.

"Цілком закономірний підсумок будь-якого авантюриста. Просто часи трохи змінилися, і штурмувати рейхсканцелярію не обов'язково - можна обійтися більш гуманними методами", - зазначив експерт.



Також він підкреслив, що угода з Україною завдала колосального удару по іміджу Росії.

"Виплачені три мільярди плюс подвійний транзитний тариф - це, зрозуміло, контрибуція. З іншого боку - Путін другий десяток років виплачує контрибуцію Чечні, і нічого", - підсумував експерт.

Раніше ми повідомляли, що російський «Газпром» виконав рішення Стокгольмського арбітражу і перерахував на рахунки України кілька мільярдів доларів.

Нагадаємо, оприлюднили зарплату глави «Нафтогазу».

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