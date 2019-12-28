Россия, подписав соглашение по транзиту газа с Украиной, приняла акт капитуляции

Как передает Politeka.net, так считает военный эксперт и блогер Эль Мурид.



По его словам, пропагандисты Кремля всячески пытаются выкрутить победу Путина в данном вопросе, но на самом деле, ситуация для России сложилась не лучшим образом.

"Великий гроссмейстер пожертвовал пешку в большой игре, чтобы выиграть партию. Так, во всяком случае, представляет дело роспропаганда. Уже есть мнение, что Россия и Украина пошли на трудный компромисс, но обеспечили энергобезопасность Европы. Просто молодцы какие", - не без иронии написал эксперт.

Кроме того, он утверждает, что это акт капитуляции, причем безоговорочный.

"Вполне закономерный итог любого авантюриста. Просто времена немного изменились, и штурмовать рейхсканцелярию не обязательно - можно обойтись более гуманными методами", - отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что соглашение с Украиной нанесло колоссальный удар по имиджу России, а внутри страны на данную тему никаких разговоров никто вести не будет, вся аргументация сводится к тому, что Россия через силу, исключительно в духе гуманизма дала согласие на украинский транзит.

"Выплаченные три миллиарда плюс двойной транзитный тариф - это, понятно, контрибуция. С другой стороны - Путин второй десяток лет выплачивает контрибуцию Чечне, и ничего", - подытожил эксперт.

Ранее мы сообщали, что российский «Газпром» выполнил решение Стокгольмского арбитража и перечислил на счета Украины несколько миллиардов долларов.

Напомним, обнародовали зарплату главы «Нафтогаза».

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