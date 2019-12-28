Відомі артистки українського шоубізу не переставали покорояти своїми гарячими образами весь рік

Politeka.net вирішила зібрати найбільш відверті та неперевершені знімки красунь. Зізнаємося, важко було зробити вибір, адже наші артистки знають толк в тому, як сколихнути мережу, використовуючи те, чим їх щедро нагородила природа.

Так, 34-річна модель і співачка Дар'я Астаф'єва шокувала Instagram, з'явившись в образі фатальної красуні - в оригінальній сукні, що складається зі шкіряного корсета, одного рукава і спідниці на одну сторону. Зухвалий наряд не зміг не зачепити публіку.

"Все, як я люблю і можу собі дозволити...", - підписала знімок зірка.

"Дашулик @da_astafieva ти для мене справжній приклад абсолютно у всьому, починаючи від краси і закінчуючи звичайно фігурою😍❤ Я кожен день дивлюся на тебе і отримую заряд сили і натхнення❤🙌🙏 Мрію що б відповіла❤❤", - писали їй в коментарях.

35-річна співачка Оля Полякова вбила наповал екстремальним бікіні на березі моря.

"Молочним і борошняним продуктам -ні! Тренуванням і любові -Так! Як вам?)", - написала артистка в Instagram, похвалившись ідеальними формами.

"Класна фігура))))"; "😍крута"; "Добре виглядаєш, Оля!", - коментуючі залишилися в захваті від Полякової.

41-річна Ані Лорак вразила ніжним і чуттєвим чином в шовковому білому пеньюарі. Неможливо не помітити її пишних форм і струнких ніжок.

"Ніжна, жіночна, красива... Тепер кожен день я можу відчувати дотик шовку на своєму тілі", - підписала фото зірка.

"Ніколи не перестану захоплюватися! ❤️"; "Шикарна дівчина";

"Той самий момент,коли жінка з віком стає тільки кращою", - користувачі мережі захопилися образом зірки.

37-річна співачка Світлана Лобода полонила шанувальників неймовірно спокусливим кадром у чорному купальнику. Звабливі вигини її стрункого тіла нікого не залишили байдужим.

"Ох і хорошааа 🍑"; "Неймовірно красива ❤️"; "Шикарна❤️", - писали в коментарях.

А 34-річна артистка Тіна Кароль просто підірвала соцмережау несподіваним образом: вона постала мокрою в купальнику. Дівчина відкинула голову назад і закрила очі від задоволення: щось подібне, скоріше за все, відчула й армія її фанатів від цього спекотного кадру.

"Ось це поворот😨😨🔥🔥🔥🔥 Тііінааа😍"; "це буде моя улюблена фотка😍", - коментатори розсипалися в компліментах.

32-річна телеведуча Леся Нікітюк в неперевершеному білому купальнику на тлі блакитного моря полонила тисячі сердець. Красуня відображена в пікантній позі: на цьому кадрі можна розгледіти всю красу її тіла.

"Гарні груди й попа - міс біккі 🔥"; "Вау, ти тут красуня. Обожнюю тебе", - писали в коментарях.

Ну, і наостанок, "вишенька" - співачка Настя Каменських здивувала відвертим знімком: вона постала повністю оголеною. Красуню зняли зі спини, але тим не менш, кадр тільки виграв. Звабливі плавні вигини і зухвалий погляд у бік навіть через екран змушують шанувальників червоніти.

"Жінка – це не тільки красивий макіяж, манікюр-ідеальний, стильний образ і зачіска💁🏻‍♀ Жінка – це відчуття, образи, емоції, почуття і енергія, яка сяє, коли ми приходимо в контакт з нею😌", - підписала кадр зірка.

Нагадаємо, Каменських показала, як розважається у Мексиці в сміливому вбранні.

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