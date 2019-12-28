Известные артистки украинского шоубиза не переставали покороять своими горячими образами весь год

Politeka.net решила собрать самые откровенные, вызывающие и пленительные снимки красоток. Сознаемся, трудно было сделать выбор, ведь наши артистки знают толк в том, как всколыхнуть сеть, используя то, чем их щедро наградила природа.

Так, 34-летняя модель и певица Даша Астафьева взбудоражила Инстаграм, появившись в образе роковой красавицы - в оригинальном платье, состоящем из кожаного корсета, одного рукава и юбки на одну сторону. Дерзкий наряд не смог не зацепить публику.

"Все, как я люблю и могу себе позволить...", - подписала снимок звезда.

"Дашулик @da_astafieva ты для меня настоящий пример абсолютно во всем начиная от красоты и заканчивая конечно фигурой😍❤ Я каждый день смотрю на тебя и получаю заряд силы и вдохновления❤🙌🙏 Мечтаю что бы ответила❤❤", - писали ей в комментарии.

35-летняя певица Оля Полякова сразила наповал экстремальным бикини на берегу моря.

"Молочным и мучным продуктам -нет! Тренировкам и любви -Да! Как вам?)", - написала артистка в Инстаграм, похваставшись идеальными формами.

"Классная фигура))))"; "😍крутая"; "Хорошо выглядишь, Оля!", - комментирующие остались в восторге от Поляковой.

41-летняя Ани Лорак потрясла нежным и чувственным образом в шелковом белом пеньюаре. Невозможно не заметить ее пышных форм и стройных ножек.

"Нежная, женственная, красивая... Теперь каждый день я могу чувствовать это прикосновение шелка на своём теле", - подписала фото звезда.

"Никогда не перестану восхищаться! ❤️"; "Шикарная девушка";

"Тот самый момент,когда женщина с возрастом становится только красивее", - пользователи сети восторгались образом звезды.

37-летняя певица Светалана Лобода покорила поклонников невероятно соблазнительным кадром в черном купальнике. Манящие изгибы ее стройного тела никого не оставили равнодушным.

"Ох и хорошааа 🍑"; "Невероятно красивая ❤️"; "Шикарная❤️", - писали в комментариях.

А 34-летняя артистка Тина Кароль просто взорвала соцсеть неожиданным образом: она предстала мокрой в купальнике. ОДевушка запрокинула голову назад и закрыла глаза от удовольствия: нечто подобное, скорее всего, испытала и армия ее фанатов от этого знойного кадра.

"Вот это поворот😨😨🔥🔥🔥🔥 Тиииинааа😍"; "это будет моя любимая фотка😍", - комментаторы рассыпались в комплиментах.

32-летняя телеведущая Леся Никитюк в обворожительном белом купальнике на фоне лазурного моря пленила тысячи сердец. Красавица запечатлена в пикантной позе: на этом кадре можно разглядеть всю прелесть ее тела.

"Красивая грудь и попа - мисс бикки 🔥"; "Вау, ты тут красотка. Обожаю тебя", - писали в комментариях.

Ну, и напоследок, "вишенка" - певица Настя Каменских удивила откровенным снимком: она предстала полностью обнаженной. Красотку запечатлели со спины, но тем не менее, кадр только выиграл. Манящие плавные изгибы и дерзкий взгляд в сторону даже через экран заставляют поклонников краснеть.

"Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа💁🏻‍♀ Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней😌", - подписала кадр звезда.

Напомним, Каменских показала, как развлекается в Мексике в смелом наряде.

Как сообщала Politeka, Каменских поразила личным фото мамы, сеть взорвалась.

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