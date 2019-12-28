Модель з Дніпра Ганна Мінюкова(Ася Міковіч) порадувала шанувальників новим гарячим знімком

Як передає Polteka.net, відповідний запис вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



Епатажна модель регулярно радує своїх шанувальників досить відвертими знімками, що і сталося цього разу. Так, модель з'явилася на кадрі в сидячи на стільці. Одягалася красуня в легке плаття, а гостроти такого знімку вона додала оголивши плечі nf груди.

У підписі до світлини вона поцікавилася про заняття своїх передплатників.



"Знаю, що на мене підписано багато цікавих людей. Хочеться побільше про вас знати Хто чим займається? Ким працюєте, ніж горите? На кого вчитеся ?

Цікаво познайомитися)", - запитала Міковіч.

Раніше Ася вирішила показати, як сушить волосся після душу і записала відповідну сторіс. Модель з'явилася на кадрі у ванній одягнена в білий халат. Під час процедури красуня кокетливо посміхалася на камеру, а пікантності відео додало оголене плече. Халат, ніби випадково, злетів з її плечей.

Популярність до Не прийшла влітку цього року. Вона сфотографувалася на тлі Нового мосту, де йшов ремонт, запостила фото в соцмережах і пообіцяла стояти на тому ж місці голою, якщо переправу відкриють термін.

Нагадаємо, скандальна Мінюкова роздяглася на одеській заправці

А ще Politeka писала, що модель Ася Микович продовжує розбурхувати своїми фото

Також Politeka повідомляла, що скандальна модель Мінюкова оголилася під новим мостом у Дніпрі