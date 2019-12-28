Модель из Днепра Анна Минюкова(Ася Микович) порадовала поклонников новым горячим снимком

Как передает Polteka.net, соответственную запись она опубликовала на своей страничке в Instagram.



Эпатажная модель регулярно радует своих поклонников довольно откровенными снимками, что и случилось в этот раз. Так, модель предстала на кадре в сидя на стуле. Облачилась красавица в легкое платье, а остроты такому снимку она добавила оголив плече и грудь.

В подписи к снимку она поинтересовалась о занятиях своих подписчиков.



"Знаю, что на меня подписано много интересных людей. Хочется побольше о вас знать) Кто чем занимается? Кем работаете, чем горите? На кого учитесь ?

Интересно познакомиться)", - спросила Микович.

Ранее Ася решила показать, как сушит волосы после душа и записала соответственную сторис. Модель предстала на кадре в ванной облачена в белый халат. Во время процедуры красавица кокетливо улыбалась на камеру, а пикантности видео добавило обнаженное плечо. Халат, как будто случайно, слетел с ее плечей.

Популярность к Ане пришла летом этого года. Она сфотографировалась на фоне Нового моста, где шел ремонт, запостила фото в соцсетях и пообещала стоять на том же месте голой, если переправу откроют в срок.

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