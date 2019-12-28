Ця зима стане першою, коли російські пропагандисти не зможуть лякати населення замерзлою Україною

Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці в Фейсбук написав журналіст Юрій Бутусов.

Він нагадав про те, що Росія 28 років звинувачувала Україну в крадіжці газу, однак 27 грудня їй самій довелося виплатити Києву 3 мільярди доларів за обмін при поставках і ще 2 мільярди «Нафтогаз» отримав від «Газпрому» у 2014 році.

«5 мільярдів – б*ндерівцям і правосекам! Путін і його поплічники виплатили країні, у праві на існування якої вони відмовляють, і яку намагаються знищити. Злодії в Москві репетували: "Тримайте злодія!" злодії сурмили на своїх телеканалах, що Україна замерзне, що немає газу, що не потягнуть. Злодії пропонували нам знижку, говорили про "братерство", про "дружбу", про "вигідні умови", - а насправді Росія нас грабувала й дурила в угоді по газу», - підкреслив Бутусов.

Він назвав ці гроші ціною війни і незалежності. За його словами, історія з газом наочно показує, що РФ не хоче «відпускати» Україну саме для того, щоб продовжувати грабіж на ринку збуту. Однак Київ зумів домогтися того, щоб Москва заплатила за рахунками.

«Росія не хоче нас відпускати з імперських обіймів, щоб продовжувати грабіж, щоб зберегти ринок збуту, на якому "хохли" повинні платити втридорога, і бути вдячними Москві. А ось не буде тепер, звикайте сплачувати за рахунками», - підсумував журналіст.

Раніше російський «Газпром» виконав рішення Стокгольмського арбітражу і перерахував на рахунки України кілька мільярдів доларів. Інформацію про це підтвердив президент Володимир Зеленський.

«Ще одна перемога. Для когось, може, і маленька. А для країни – велика. НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпром» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках - відповідно з досягнутими домовленостями», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, оприлюднили зарплату глави «Нафтогазу».

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