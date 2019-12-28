Эта зима станет первой, когда российские пропагандисты не смогут пугать свое население замерзающей Украиной

Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Юрий Бутусов.

Он напомнил о том, что Россия 28 лет обвиняла Украину в воровстве газа, однако 27 декабря ей самой пришлось выплатить Киеву 3 миллиарда долларов за обмен при поставках и еще 2 миллиарда «Нафтогаз» получил от «Газпрома» в 2014 году.

«5 миллиардов – б*ндеровцам и правосекам! Путин и его приспешники выплатили стране, в праве на существование которой они отказывают, и которую пытаются уничтожить. Воры в Москве орали: "Держите вора!", воры трубили на своих телеканалах, что Украина замерзнет, что нет газа, что не потянут. Воры предлагали нам скидку, говорили о "братстве", о "дружбе", о "выгодных условиях" - а на самом деле Россия нас грабила и обманывала в сделке по газу», - подчеркнул Бутусов.

Он назвал эти деньги ценой войны и независимости. По его словам, история с газом наглядно показывает, что РФ не хочет «отпускать» Украину именно для того, чтобы продолжать грабеж на рынке сбыта. Однако Киев сумел добиться того, чтобы Москва заплатила по счетам.

«Россия не хочет нас отпускать из имперских объятий, чтобы продолжать грабеж, чтобы сохранять рынок сбыта, на котором "хохлы" должны платить втридорога, и быть благодарными Москве. А вот не будет теперь, привыкайте платить по счетам», - подытожил журналист.

Ранее российский «Газпром» выполнил решение Стокгольмского арбитража и перечислил на счета Украины несколько миллиардов долларов. Информацию об этом подтвердил президент Владимир Зеленский.

«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах - в соответствии с достигнутыми договоренностями», - говорится в сообщении.

Напомним, обнародовали зарплату главы «Нафтогаза».

Как сообщала Politeka, Путин сдался в переговорах с Украиной, Россия пошла на уступки: озвучено роковое предложение.

Также Politeka писала, что цифры в платежках украинцев резко изменятся, раскрыт план Кабмина: «на 30-40%».