Відома російська телеведуча Анфіса Чехова вирішила похвалитися соковитими формами в облягаючому одязі

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

«В гроті, який знаходиться всередині басейну, чути крик птахів, гуркоче грім, виблискують блискавки і з стелі ллє дощ», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Чехова позує в облягаючому купальнику, який ефектно підкреслює апетитні форми провідною. Проте її прихильники не змогли висловитися про це. Знімки дівчина опублікувала в Сторіс.

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На фото знаменитість лежить боком на ліжку в одній спідній білизні. Волосся у телеведучої розпущені, а на руці видніється гумка для волосся. Можна помітити значну груди під руками і відкриту п'яту точку.

"Ну, що ви всі, Париж, Париж... А чому б за романтикою не поїхати в Вільнюс? Особливо на різдво.", - підписала фото Чехова.

Фанати встигли залишити кілька коментарів на сторінці:

"Ласкаво просимо до нас в місто!" "Що ви всі Париж, Вільнюс... Простіше поїхати в Великий Новгород - наприклад. Там теж є готелі, кава і сири... І персонал говорить на чисто російською. Вид на озеро, чи на ліс.", "Як красиво і романтично написано! Захотілося в Вільнюс!", "Старе місто красивий! Обов'язково приїжджайте до нас влітку на море в Палангу або Ніду".

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