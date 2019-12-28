Известная российская телеведущая Анфиса Чехова решила похвастаться сочными формами в облегающем наряде

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

«В гроте, который находится внутри бассейна, слышен крик птиц, грохочет гром, сверкают молнии и с потолка льет дождь», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Чехова позирует в облегающем купальнике, который эффектно подчеркивает аппетитные формы ведущей. Однако ее поклонники не смогли высказаться об этом. Снимки девушка опубликовала в Сторис.

Как сообщалось ранее, телеведущая Анфиса Чехова показала фото с отдыха в Вильнюсе

На фото знаменитость лежит боком на кровати в одном нижнем белье. Волосы у телеведущей распущены, а на руке виднеется резинка для волос. Можно заметить внушительную грудь под руками и открытую пятую точку.

"Ну, что вы всё, Париж, Париж... А почему бы за романтикой не поехать в Вильнюс? Особенно на рождество.", - подписала фото Чехова.

Фанаты успели оставить несколько комментариев на страничке:

"Добро пожаловать к нам в город!", "Что вы всё Париж, Вильнюс... Проще поехать в Великий Новгород - например. ) Там тоже есть отели, кофе и сыры... И персонал говорит на чисто русском. Вид на озеро, или на лес.", "Как красиво и романтично написано! Захотелось в Вильнюс!", "Старый город красив! Приезжайте обязательно к нам летом на море в Палангу или Ниду".

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