Емілі Ратаковські продемонструвала відвертий домашній "наряд"
Артистка покрасувалася в ліжку не одна, та ще без білизни. Як передає Politeka.net, модель показала знімок у своєму Instagram.
Емілі Ратаковски – супермодель, яка вже стала просто прозивним сучасної успішної манекенниці, що з подіумів і фотозйомок подалася на великі екрани, створює свої лінії одягу і т. д., а також «радує око» шанувальників натуральними формами.
Курс долара проб'є нове дно в 2020 році, українців приголомшили прогнозом: "Катастрофа..."
Кіркоров пішов по руках і запалив з молодими хлопчиками прямо на сцені: все зняли камери
Кароль подратувала чоловіків в одних шовках, ефектні кадри: «виріз там, де треба»
Красуня з Кварталу 95 підняла ногу і засвітила зайве в екстремальному міні: «Гарна, чортовка!»
Цього разу зоряна красуня вирішила показати домашній затишок - знаменитість красується в ліжку з величезним псом темного забарвлення. На моделі топ, під який вона, схоже, забула надягти бра, живіт її оголений, крім цього - знаменитість надягла широкі штани.
Артистка, як і її чотириногий друг дивляться прямо в об'єктив камери, розташувавшись на білих простирадлах просторого ліжка.
Як відомо, Емілі є ідейним натхненником і власником бренду Inamorata.
Вона вирішила показати публіці мереживну білизну чорного кольору - артистка розставила ноги на опублікованих кадрах і поправляла волосся.
Instagram моделі - це взагалі цілий масив відвертих знімків і місцями навіть занадто відвертих. Всесвітньо відома модель не соромиться показатися роздягненою, а іноді і взагалі без одягу - що ж, у принципі, це її робота.
Шанувальники від останньої публікації у захваті:
"Чорт, як же гаряче"
"Неймовірна"
"...Я шаленію від цих ліній"
Нагадаємо, Ратаковські похвалилася оголеними формами на фото з коханим.
Як повідомляла Politeka, Ратаковські з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковські повністю роздяглася