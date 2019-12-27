Емілі Ратаковські продемонструвала відвертий домашній "наряд"

Артистка покрасувалася в ліжку не одна, та ще без білизни. Як передає Politeka.net, модель показала знімок у своєму Instagram.

Емілі Ратаковски – супермодель, яка вже стала просто прозивним сучасної успішної манекенниці, що з подіумів і фотозйомок подалася на великі екрани, створює свої лінії одягу і т. д., а також «радує око» шанувальників натуральними формами.

Цього разу зоряна красуня вирішила показати домашній затишок - знаменитість красується в ліжку з величезним псом темного забарвлення. На моделі топ, під який вона, схоже, забула надягти бра, живіт її оголений, крім цього - знаменитість надягла широкі штани.

Артистка, як і її чотириногий друг дивляться прямо в об'єктив камери, розташувавшись на білих простирадлах просторого ліжка.

Як відомо, Емілі є ідейним натхненником і власником бренду Inamorata.

Вона вирішила показати публіці мереживну білизну чорного кольору - артистка розставила ноги на опублікованих кадрах і поправляла волосся.

Instagram моделі - це взагалі цілий масив відвертих знімків і місцями навіть занадто відвертих. Всесвітньо відома модель не соромиться показатися роздягненою, а іноді і взагалі без одягу - що ж, у принципі, це її робота.

Шанувальники від останньої публікації у захваті:

"Чорт, як же гаряче"

"Неймовірна"

"...Я шаленію від цих ліній"

Нагадаємо, Ратаковські похвалилася оголеними формами на фото з коханим.

Як повідомляла Politeka, Ратаковські з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковські повністю роздяглася