Эмили Ратаковски продемонстрировала откровенный домашний "наряд"
Артистка покрасовалась в постели не одна, да еще без белья. Как передает Politeka.net, модель показала снимок в своем Instagram.
Эмили Ратаковски – супермодель, ставшая уже просто нарицательным современной успешной манекенщицы, которая из подиумов и фотосъемок подалась на большие экраны, создает свои линии одежды и т. д., а также «радует глаз» поклонников натуральными формами.
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На сей раз звездная красавица решила показать домашний уют - знаменитость красуется в постели с огромным псом темного окраса. На модели топ, под который она, похожа, забыла надеть бра, живот ее оголен, кроме этого - знаменитость надела широкие штаны.
Артистка, как и ее четвероногий друг смотрят прямо в объектив камеры, расположившись на белых простынях просторной кровати.
Как известно, Эмили является идейным вдохновителем и владелицей бренда Inamorata.
Она решила показать публике кружевное белье черного цвета - артистка расставила ноги на опубликованных кадрах и поправляла волосы.
Instagram модели - это вообще целый кладец откровенных снимков и местами даже слишком откровенных. Всемирно известная модель не стесняется показаться раздетой, а иногда и вообще без одежды - что же, в принцыпе, это ее работа.
Поклонники вне себя от последней публикации:
"Черт, как же горячо"
"Невероятная"
"...Я без ума от этих линий"
Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.
Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.