Дружина онука Алли Пугачової знялася у відвертому фотосеті

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дружини Микити Преснякова.

Так на новій опублікованій знаменитістю добірці фото, вона постала в коротеньких шортиках і світлому светрі, а також у вечірній або коктейльній сукні під пояс разом з масивними прикрасами.

Більш того, на одному з фото видніються червоні колготи або панчохи на струнких ніжках Олени Краснової. Дівчина дуже любить стилістичні фотосесії - вона часто позує зі своїм чоловіком Микитою Пресняковим, а також одна. Цього разу дівчина красувалася біля пишної новорічної ялинки.

Крім іншого, шанувальники пари і самої Олени відзначають, що вона дуже мила і приваблива дівчина і Микиті з такою красунею "просто пощастило", а також, що спостерігати за нею у мережі - одне задоволення.

Раніше на нових опублікованих студійних знімках модель постала перед камерами у всій красі – стильний і відвертий образ шанувальники артистки оцінили дуже високо.

Так на професійних знімках Олена Краснова відображена в чорному брючному костюмі чоловічого крою, її волосся підібране вгору і укладене хвилею, на обличчі дівчини присутній яскравий макіяж, а на тілі – сяють прикраси.

Саме частину останнього, модель, без особливого ніяковіння і засвітила – на добірці фото чітко видно її груди. Дівчина вирішила слідувати модним тенденціям і одягла об'ємний піджак на голе тіло.

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