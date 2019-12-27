Дружина онука Алли Пугачової знялася у відвертому фотосеті
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дружини Микити Преснякова.
Так на новій опублікованій знаменитістю добірці фото, вона постала в коротеньких шортиках і світлому светрі, а також у вечірній або коктейльній сукні під пояс разом з масивними прикрасами.
Більш того, на одному з фото видніються червоні колготи або панчохи на струнких ніжках Олени Краснової. Дівчина дуже любить стилістичні фотосесії - вона часто позує зі своїм чоловіком Микитою Пресняковим, а також одна. Цього разу дівчина красувалася біля пишної новорічної ялинки.
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Крім іншого, шанувальники пари і самої Олени відзначають, що вона дуже мила і приваблива дівчина і Микиті з такою красунею "просто пощастило", а також, що спостерігати за нею у мережі - одне задоволення.
Раніше на нових опублікованих студійних знімках модель постала перед камерами у всій красі – стильний і відвертий образ шанувальники артистки оцінили дуже високо.
Так на професійних знімках Олена Краснова відображена в чорному брючному костюмі чоловічого крою, її волосся підібране вгору і укладене хвилею, на обличчі дівчини присутній яскравий макіяж, а на тілі – сяють прикраси.
Саме частину останнього, модель, без особливого ніяковіння і засвітила – на добірці фото чітко видно її груди. Дівчина вирішила слідувати модним тенденціям і одягла об'ємний піджак на голе тіло.
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