Жена внука Аллы Пугачевой снялась в откровенном фотосэте

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram жены Никиты Преснякова.

Так на новой опубликованной знаменитостью подборке фото, она предстала в коротеньких шортиках и светлом свитере, а также в вечернем или коктельном платье под пояс вдовес с массивными украшениями.

Более того, на одном из фото виднеются красные колготы или чулки на стройных ножках Алены Красновой. Девушка очень любит стилистические фотосессии - она часто позирует со своим супругом Никитой Пресняковым, а также одна. В этот раз девушка красовалась у пышной новогодней елки.

Помимо прочего, поклонники пары и самой Алены отмечают, что она очень милая и привлекательная девушка и Никите с такой красавицей "просто повезло", а также, что наблюдать за ней в сети - одно удовольствие.

Ранее на новых опубликованных студийных снимках модель предстала перед камерами во всей красе – стильный и откровенный образ поклонники артистки оценили очень высоко.

Так на профессиональных снимках Алена Краснова запечатлена в черном брючном костюме мужского кроя, ее волосы подобраны вверх и уложены волной, на лице девушки присутствует яркий макияж, а на теле – взблёскивают украшения.

Именно часть последнего, модель, без особых смущений и засветила – на подборке фото отчетливо видна ее грудь. Девушка решила следовать модным тенденциям и надела объемный пиджак на голое тело.

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