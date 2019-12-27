Росії доведеться вирішувати проблему анексованого Криму, якщо не за Путіна, то за наступного президента
З такою заявою виступив відомий російський опозиціонер, екс-лідер партії «Яблуко» Григорій Явлінський в інтерв'ю «Радио Комсомольская Правда». Відповідне відео з'явилося на його сторінці у Фейсбук (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).
Явлінський сильно здивувався тому, що росіяни зраділи будівництву Кримського мосту. Він нагадав їм про те, наскільки дорогим був цей проект, і підкреслив, що гроші на нього були вкрадені у простих громадян.
«Метр цього мосту дорожче, ніж такий же метр мосту в тому ж Китаї. У три з половиною рази! 60 тисяч доларів метр коштує в Китаї. А у нас 210 тисяч доларів. У нас у всіх вкрали!», - обурився опозиціонер.
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Він також зауважив, що захоплення Криму вдарило по рівню життя всіх росіян, підкресливши, що «жити стало гірше».
«Вся ця історія з Кримом не має ніякого позитивного рішення. І створює величезні проблеми для жителів Криму, і для Росії… Те, як це було зроблено, абсолютно неприйнятна історія, яка привела наші відносини з Україною, і наші відносини з майбутнім у повний глухий кут…Подивіться, як голосують в ООН більшість країн світу. Є така проблема! І вирішувати її доведеться. Якщо не при нинішньому президентові, то при наступному», - підкреслив Явлінський.
Він додав, що Росія заплатила за захоплений український півострів величезну ціну. За словами політика, вона поплатилася падінням ВВП, санкціями, війною на Донбасі, нагнітанням агресії на пострадянському просторі і «створенням поясу нестабільності навколо Росії».
Явлінський підсумував, що дорогий міст "вже не допоможе" в цій ситуації.
Раніше ми писали, що днями глава країни-агресора Володимир Путін приїхав до окупованого Крим, щоб відкрити залізничну частину так званого Кримського мосту.
В окупованому Севастополі російський потяг зустрічали з оркестром і хором моряків. Не обійшлося і без неадекватних адептів Кремля, які відкрито підтримують військову агресію РФ.
Нагадаємо, відомий кримчанин поплатився за любов до Путіна: "доведеться присипляти".
Як повідомляла Politeka, напад на поїзд в Криму: неадекватна фанатка Путіна взялася за українців.
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