Росії доведеться вирішувати проблему анексованого Криму, якщо не за Путіна, то за наступного президента

З такою заявою виступив відомий російський опозиціонер, екс-лідер партії «Яблуко» Григорій Явлінський в інтерв'ю «Радио Комсомольская Правда». Відповідне відео з'явилося на його сторінці у Фейсбук (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Явлінський сильно здивувався тому, що росіяни зраділи будівництву Кримського мосту. Він нагадав їм про те, наскільки дорогим був цей проект, і підкреслив, що гроші на нього були вкрадені у простих громадян.

«Метр цього мосту дорожче, ніж такий же метр мосту в тому ж Китаї. У три з половиною рази! 60 тисяч доларів метр коштує в Китаї. А у нас 210 тисяч доларів. У нас у всіх вкрали!», - обурився опозиціонер.

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Він також зауважив, що захоплення Криму вдарило по рівню життя всіх росіян, підкресливши, що «жити стало гірше».

«Вся ця історія з Кримом не має ніякого позитивного рішення. І створює величезні проблеми для жителів Криму, і для Росії… Те, як це було зроблено, абсолютно неприйнятна історія, яка привела наші відносини з Україною, і наші відносини з майбутнім у повний глухий кут…Подивіться, як голосують в ООН більшість країн світу. Є така проблема! І вирішувати її доведеться. Якщо не при нинішньому президентові, то при наступному», - підкреслив Явлінський.

крым, владимир путин

Він додав, що Росія заплатила за захоплений український півострів величезну ціну. За словами політика, вона поплатилася падінням ВВП, санкціями, війною на Донбасі, нагнітанням агресії на пострадянському просторі і «створенням поясу нестабільності навколо Росії».

Явлінський підсумував, що дорогий міст "вже не допоможе" в цій ситуації.

Раніше ми писали, що днями глава країни-агресора Володимир Путін приїхав до окупованого Крим, щоб відкрити залізничну частину так званого Кримського мосту.

В окупованому Севастополі російський потяг зустрічали з оркестром і хором моряків. Не обійшлося і без неадекватних адептів Кремля, які відкрито підтримують військову агресію РФ.

Сколько стоит Крымский мост?

Построили мост из Тамани в Керчь. Получилось в три раза дороже мировых аналогов. Строили на бюджетные деньги, а в нашем государстве в таких случаях обязательно часть разворуют. Как на космодроме Восточный. Но на самом деле непомерно высокая стоимость моста через Керченский пролив — это только малая доля той цены, которую наша страна платит за авантюру с аннексией Крыма. И дело не в сомнительных официальных цифрах, процентах доли бюджета или ВВП. Цена — в другом: - в создании атмосферы агрессии и насилия на постсоветском пространстве; - в превращении нашей страны в государство с отрицательной репутацией; - в унизительных экономических санкциях против России; - в криминальной войне в Донбассе; - в тотальной государственной лжи; - в бесконечном противостоянии с ближайшим соседом Украиной и в создании пояса нестабильности вокруг России. Рано или поздно — при этом президенте или при другом — к решению проблемы Крыма придется вернуться, и дорогостоящий мост здесь не поможет (см. «Мир и Война. Как достичь первого и не допустить второго» https://novayagazeta.ru/articles/2014/03/16/58788-mir-i-voyna-kak-dostich-pervogo-i-ne-dopustit-vtorogo).

Gepostet von Григорий Явлинский am Mittwoch, 25. Dezember 2019

Нагадаємо, відомий кримчанин поплатився за любов до Путіна: "доведеться присипляти".

Як повідомляла Politeka, напад на поїзд в Криму: неадекватна фанатка Путіна взялася за українців.

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