России придется решать проблему аннексированного Крыма, если не при Путине, то при следующем президенте

С таким заявлением выступил известный российский оппозиционер, экс-лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский в интервью «Радио Комсомольская Правда». Соответствующее видео появилось на его странице в Фейсбук (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Явлинский сильно удивился тому, что россияне обрадовались строительству Крымского моста. Он напомнил им о том, насколько дорогостоящим был этот проект, и подчеркнул, что деньги на него были украдены у простых граждан.

«Метр этого моста дороже, чем такой же метр моста в том же Китае. В три с половиной раза! 60 тысяч долларов метр стоит в Китае. А у нас 210 тысяч долларов. У нас у всех украли!», - возмутился оппозиционер.

Крымский мост

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Он также заметил, что захват Крыма ударил по уровню жизни всех россиян, подчеркнув, что «жить стало хуже».

«Вся эта история с Крымом не имеет никакого положительного разрешения. И создает огромные проблемы и для жителей Крыма, и для России… То, как это было сделано, совершенно неприемлемая история, которая привела наши отношения с Украиной и наши отношения с будущим в полный тупик…Посмотрите, как голосуют в ООН большинство стран мира. Есть такая проблема! И решать ее придется. Если не при нынешнем президенте, то при следующем», - подчеркнул Явлинский.

крым, владимир путин

Он добавил, что Россия заплатила за захваченный украинский полуостров огромную цену. По словам политика, она поплатилась падением ВВП, санкциями, войной на Донбассе, нагнетанием агрессии на постсоветском пространстве и «созданием пояса нестабильности вокруг России».

Явлинский подытожил, что дорогостоящий мост "уже не поможет" в этой ситуации.

Ранее мы писали, что на днях глава страны-агрессора Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, чтобы открыть железнодорожную часть так называемого Крымского моста.

В оккупированном Севастополе российский поезд встречали с оркестром и хором моряков. Не обошлось и без неадекватных адептов Кремля, которые открыто поддерживают военную агрессию РФ.

Сколько стоит Крымский мост?

Построили мост из Тамани в Керчь. Получилось в три раза дороже мировых аналогов. Строили на бюджетные деньги, а в нашем государстве в таких случаях обязательно часть разворуют. Как на космодроме Восточный. Но на самом деле непомерно высокая стоимость моста через Керченский пролив — это только малая доля той цены, которую наша страна платит за авантюру с аннексией Крыма. И дело не в сомнительных официальных цифрах, процентах доли бюджета или ВВП. Цена — в другом: - в создании атмосферы агрессии и насилия на постсоветском пространстве; - в превращении нашей страны в государство с отрицательной репутацией; - в унизительных экономических санкциях против России; - в криминальной войне в Донбассе; - в тотальной государственной лжи; - в бесконечном противостоянии с ближайшим соседом Украиной и в создании пояса нестабильности вокруг России. Рано или поздно — при этом президенте или при другом — к решению проблемы Крыма придется вернуться, и дорогостоящий мост здесь не поможет (см. «Мир и Война. Как достичь первого и не допустить второго» https://novayagazeta.ru/articles/2014/03/16/58788-mir-i-voyna-kak-dostich-pervogo-i-ne-dopustit-vtorogo).

Gepostet von Григорий Явлинский am Mittwoch, 25. Dezember 2019

Напомним, известный крымчанин поплатился за любовь к Путину: "придется усыплять".

Как сообщала Politeka, нападение на поезд в Крыму: неадекватная фанатка Путина взялась за украинцев.

Также Politeka писала, что в Крыму жестко оконфузились с новогодней елкой: "глумление над мертвыми".