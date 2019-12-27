России придется решать проблему аннексированного Крыма, если не при Путине, то при следующем президенте
С таким заявлением выступил известный российский оппозиционер, экс-лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский в интервью «Радио Комсомольская Правда». Соответствующее видео появилось на его странице в Фейсбук (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
Явлинский сильно удивился тому, что россияне обрадовались строительству Крымского моста. Он напомнил им о том, насколько дорогостоящим был этот проект, и подчеркнул, что деньги на него были украдены у простых граждан.
«Метр этого моста дороже, чем такой же метр моста в том же Китае. В три с половиной раза! 60 тысяч долларов метр стоит в Китае. А у нас 210 тысяч долларов. У нас у всех украли!», - возмутился оппозиционер.
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Он также заметил, что захват Крыма ударил по уровню жизни всех россиян, подчеркнув, что «жить стало хуже».
«Вся эта история с Крымом не имеет никакого положительного разрешения. И создает огромные проблемы и для жителей Крыма, и для России… То, как это было сделано, совершенно неприемлемая история, которая привела наши отношения с Украиной и наши отношения с будущим в полный тупик…Посмотрите, как голосуют в ООН большинство стран мира. Есть такая проблема! И решать ее придется. Если не при нынешнем президенте, то при следующем», - подчеркнул Явлинский.
Он добавил, что Россия заплатила за захваченный украинский полуостров огромную цену. По словам политика, она поплатилась падением ВВП, санкциями, войной на Донбассе, нагнетанием агрессии на постсоветском пространстве и «созданием пояса нестабильности вокруг России».
Явлинский подытожил, что дорогостоящий мост "уже не поможет" в этой ситуации.
Ранее мы писали, что на днях глава страны-агрессора Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, чтобы открыть железнодорожную часть так называемого Крымского моста.
В оккупированном Севастополе российский поезд встречали с оркестром и хором моряков. Не обошлось и без неадекватных адептов Кремля, которые открыто поддерживают военную агрессию РФ.
Напомним, известный крымчанин поплатился за любовь к Путину: "придется усыплять".
Как сообщала Politeka, нападение на поезд в Крыму: неадекватная фанатка Путина взялась за украинцев.
Также Politeka писала, что в Крыму жестко оконфузились с новогодней елкой: "глумление над мертвыми".