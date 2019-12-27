России придется решать проблему аннексированного Крыма, если не при Путине, то при следующем президенте

С таким заявлением выступил известный российский оппозиционер, экс-лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский в интервью «Радио Комсомольская Правда». Соответствующее видео появилось на его странице в Фейсбук (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Явлинский сильно удивился тому, что россияне обрадовались строительству Крымского моста. Он напомнил им о том, насколько дорогостоящим был этот проект, и подчеркнул, что деньги на него были украдены у простых граждан.

«Метр этого моста дороже, чем такой же метр моста в том же Китае. В три с половиной раза! 60 тысяч долларов метр стоит в Китае. А у нас 210 тысяч долларов. У нас у всех украли!», - возмутился оппозиционер.

Он также заметил, что захват Крыма ударил по уровню жизни всех россиян, подчеркнув, что «жить стало хуже».

«Вся эта история с Крымом не имеет никакого положительного разрешения. И создает огромные проблемы и для жителей Крыма, и для России… То, как это было сделано, совершенно неприемлемая история, которая привела наши отношения с Украиной и наши отношения с будущим в полный тупик…Посмотрите, как голосуют в ООН большинство стран мира. Есть такая проблема! И решать ее придется. Если не при нынешнем президенте, то при следующем», - подчеркнул Явлинский.

Он добавил, что Россия заплатила за захваченный украинский полуостров огромную цену. По словам политика, она поплатилась падением ВВП, санкциями, войной на Донбассе, нагнетанием агрессии на постсоветском пространстве и «созданием пояса нестабильности вокруг России».

Явлинский подытожил, что дорогостоящий мост "уже не поможет" в этой ситуации.

Ранее мы писали, что на днях глава страны-агрессора Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, чтобы открыть железнодорожную часть так называемого Крымского моста.

В оккупированном Севастополе российский поезд встречали с оркестром и хором моряков. Не обошлось и без неадекватных адептов Кремля, которые открыто поддерживают военную агрессию РФ.

Сколько стоит Крымский мост? Построили мост из Тамани в Керчь. Получилось в три раза дороже мировых аналогов. Строили на бюджетные деньги, а в нашем государстве в таких случаях обязательно часть разворуют. Как на космодроме Восточный. Но на самом деле непомерно высокая стоимость моста через Керченский пролив — это только малая доля той цены, которую наша страна платит за авантюру с аннексией Крыма. И дело не в сомнительных официальных цифрах, процентах доли бюджета или ВВП. Цена — в другом: - в создании атмосферы агрессии и насилия на постсоветском пространстве; - в превращении нашей страны в государство с отрицательной репутацией; - в унизительных экономических санкциях против России; - в криминальной войне в Донбассе; - в тотальной государственной лжи; - в бесконечном противостоянии с ближайшим соседом Украиной и в создании пояса нестабильности вокруг России. Рано или поздно — при этом президенте или при другом — к решению проблемы Крыма придется вернуться, и дорогостоящий мост здесь не поможет (см. «Мир и Война. Как достичь первого и не допустить второго» https://novayagazeta.ru/articles/2014/03/16/58788-mir-i-voyna-kak-dostich-pervogo-i-ne-dopustit-vtorogo). Gepostet von Григорий Явлинский am Mittwoch, 25. Dezember 2019

Напомним, известный крымчанин поплатился за любовь к Путину: "придется усыплять".

Как сообщала Politeka, нападение на поезд в Крыму: неадекватная фанатка Путина взялась за украинцев.

Также Politeka писала, что в Крыму жестко оконфузились с новогодней елкой: "глумление над мертвыми".