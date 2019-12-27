Мер Херсона Володимир Ніколаєнко заперечив слова Володимира Путіна про «споконвічно російських» українських територіях

Раніше президент РФ виступив зі скандальним висловлюванням про те, що південь України і Причорномор'я нібито є «споконвічно російськими» землями. У свою чергу, Ніколаєнко нагадав Путіну про те, що насправді російські території – це лише «болота під Москвою».

Така заява українського мера не залишилося без уваги і російського сенатора Олексія Пушкова. У своєму акаунті Twitter він дав свій коментар.



За його словами, "Херсон ніколи не мав відношення до України".



"Меру Херсона треба б слідувати приказці «іноді краще мовчати, ніж говорити». Херсон ніколи не мав відношення до Україні. Фортеця Херсона була заснована Росією в 1778 році і стала першою базою російського флоту на Чорному морі. Чим-чим, а «споконвіку українським» він ніколи не був", - повідомив соратник Путіна.



У коментарі під постом Пушкова тут же підключилися шанувальники Росії і самого Путіна, які підтримали висловлювання рупора Кремля.



"Ну хотілося ідіоту трохи якщо не світової, то хоча б містечкової слави", "Вони знають історію, але не хочуть віддавати землю нам", "Україна, а вірніше Малоросія, це частина російського народу, яка чомусь раптом зійшла з розуму.", "Пора там проводити референдум!", - писали прихильники "русского міра".







Відзначимо, що раніше Путін зазіхнув на українські території під час своєї прес-конференції 19 грудня.

Глава країни-агресора зазначив, що Володимир Ленін винен у тому, що етноси були розділені і прив'язані до різних територій. Завдяки цьому вони і отримали можливість вийти зі складу Радянського Союзу.

Путін не згоден з тим, як були розподілені території, адже вони на його думку, не відповідають традиційним місць проживання інших народів.

Нагадаємо, Путін відкрито заявив, які території України приєднає до Росії.

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