Мэр Херсона Владимир Николаенко оспорил слова Владимира Путина об «исконно русских» украинских территориях

Ранее президент РФ выступил со скандальным высказыванием о том, что юг Украины и Причерноморье якобы являются «исконно русскими» землями. В свою очередь, Николаенко напомнил Путину о том, что в действительности русские территории – это только «болота под Москвой».

Такое заявление украинского мэра не осталось без внимания и российского сенатора Алексея Пушкова. В своем аккаунте Twitter он дал свой комментарий.



По его словам, "Херсон никогда не имел отношения к Украине".



"Мэру Херсона надо бы следовать пословице «иногда лучше молчать, чем говорить». Херсон никогда не имел отношения к Украине. Крепость Херсона была основана Россией в 1778 и стала первой базой российского флота на Чёрном море. Чем-чем, а «исконно украинским» он никогда не был", - сообщил соратник Путина.



В комментарии под постом Пушкова тут же подключились поклонники России и самого Путина, которые поддержали высказывания рупора Кремля.



"Ну хотелось идиоту чуть-чуть если не всемирной, то хотя бы местечковой славы", "Они знают историю, но не хотят отдавать землю нам", "Украина, а вернее Малороссия, это часть русского народа, которая почему-то вдруг сошла с ума.", "Пора там референдум проводить!", - писали поклонники "русского мира".







Отметим, что ранее Путин позарился на украинские территории во время своей пресс-конференции 19 декабря.

Глава страны-агрессора отметил, что Владимир Ленин виноват в том, что этносы были разделены и привязаны к разным территориям. Благодаря этому они и получили возможность выйти из состава Советского Союза.

Путин не согласен с тем, как были распределены территории, ведь они по его мнению, не соответствуют традиционным местам проживания других народов.

Напомним, Путин открыто заявил, какие территории Украины присоединит к России.

Как сообщала Politeka, Путин нацелился на уничтожение главного врага РФ, Макрон поддержал идею.

Также Politeka писала, что Путин вернет контроль над границей Украины, судьба Донбасса предрешена.